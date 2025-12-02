"Chciałbym zrozumieć". Czarzasty: Panie prezydencie, dlaczego pan to robi?

14 listopada minęło 100 dni urzędowania Karola Nawrockiego na fotelu prezydenta RP. Do 12 listopada Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, a zawetował 11. 27 listopada prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dot. opodatkowania fundacji rodzinnych. W poniedziałek z kolei zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował m.in. nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Prezydent odmówił też podpisu pod nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując to m.in. tym, że świadczenie „800 plus” powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce.

Czarzasty do prezydenta: O co pan walczy?

Działania prezydenta krytykują politycy koalicji rządzącej. Włodzimierz Czarzasty zamieścił w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym krytykuje Karola Nawrockiego i pyta, czym kierował się wetując wspomniane ustawy. Jego zdaniem, prezydent wyrządził tym samym krzywdę zwykłym ludziom.

– Co łączy te 15 ustaw, które wymieniłem? Jedna rzecz: weto prezydenta. Panie prezydencie, niech pan powie, dlaczego pan to robi? Jaki to ma sens? Jaki ma sens walka z parkiem narodowym? Jaki ma sens wetowanie ustawy lex Kamilek? Jaki ma sens uciekanie od sprawiedliwego opodatkowania fundacji rodzinnych? Jaki to ma sens? Jaka jest idea tego? Chciałbym to zrozumieć – mów marszałek Sejmu.

– O co pan walczy? O to, żeby być najważniejszym człowiekiem w naszym kraju? Jest pan prezydentem. O to, żeby być ważniejszy od Tuska? To jest kwestia oceny. To konstytucja o tym mówi – stwierdza dalej Czarzasty.

Nawrocki: Dbam o interesy Polaków

Podczas jednej z niedawnych konferencji prasowych prezydent Nawrocki tłumaczył, dlaczego zdecydował się zawetować część przedstawionych mu ustaw. Polityk dodawał, że w przyszłości również nie będzie wahał się przed odrzucaniem przedstawionych mu projektów.

– Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa – wskazywał.

twitter

Na koniec nagrania polityk Lewicy pyta, z jakiego powodu prezydent Nawrocki "mści się" na ludziach, których dotyczyły zawetowane ustawy.

– Chce pan być silnym człowiekiem. To w duszy pan ma, czy pan jest silny, czy pan nie jest silny. Za co pan się mści na tych ludziach, którzy byli potencjalnie regulowani tymi ustawami? Co oni panu zrobili? – zapytał marszałek.

