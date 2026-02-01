Blask i widmo korony
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Blask i widmo korony

Dodano: 
Pałac w Wilanowie, rezydencja Augusta II Mocnego
Pałac w Wilanowie, rezydencja Augusta II Mocnego Źródło: Wikimedia Commons
DO ZOBACZENIA Ich życia rozpoczęły się w blasku koron, który z czasem stawał się coraz bardziej odległy.

Dwa rody z odległych krajów połączył w 1719 r. ślub Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki króla Jana III z Jakubem III/VIII z rodu Stuartów, pretendentem do tronów Anglii, Szkocji oraz Irlandii.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także