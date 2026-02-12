Szef węgierskiego rządu wypowiedział się na marginesie nadzwyczajnego szczytu przywódców UE w Belgii. Orban wezwał Unię Europejską do zaprzestania wsparcia finansowego dla Ukrainy. Jego zdaniem, jest to "recepta" na gospodarcze zwycięstwo Europy.

– Po pierwsze, powstrzymajcie wojnę. Wojna szkodzi biznesowi. Dążcie do pokoju. Po drugie, nie wysyłajcie pieniędzy komuś innemu, jeśli potrzebujecie ich dla swojej konkurencyjności. Więc nie wysyłajcie pieniędzy na Ukrainę – powiedział premier Węgier.

Orban dodał również, że konieczne jest maksymalne obniżenie cen energii.

– To takie proste – podkreślił.

Orban wskazał wrogów Węgier

Lewicowy portal Politico opublikował niedawno artykuł o idei "przyspieszonego członkostwa Ukrainy w UE”. W tekście omówiono również sposoby poradzenia sobie ze, spodziewanym w tej kwestii, węgierskim wetem.

Publikacja nie spodobała się węgierskiemu premierowi. Viktor Orban stwierdził, że plany dotyczące członkostwa Ukrainy w UE to "wypowiedzenie wojny" Budapesztowi.

"Oficjalna publikacja brukselskich elit, Politico, opublikowała najnowszy plan wojenny Brukseli i Kijowa, pięciopunktowy plan Zełenskiego. Postanowili, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii już w 2027 roku. Ten nowy plan jest otwartym wypowiedzeniem wojny Węgrom. Ignorują decyzję narodu węgierskiego i są zdeterminowani, by obalić węgierski rząd wszelkimi możliwymi środkami” – napisał Orbán na swoim profilu w portalu społecznościowym X.

Premier Węgier dodał, że UE i Ukraina chcą, aby opozycja na Węgrzech doszła do władzy, ponieważ wtedy nie będzie już weta, oporu i wstrzymywania się od głosu "w ich konflikcie”.

"W kwietniu Węgrzy muszą powstrzymać ich w wyborach. Fidesz jest jedyną siłą stojącą między Węgrami, a rządami Brukseli i jedyną gwarancją węgierskiej suwerenności" – zakończył swój wpis Orban.

