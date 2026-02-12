Czołowy polityk PiS: Nie popieramy tego długu. To kolejne narzędzie finansowego szantażu

Mnożą się niewygodne pytania o sposób wydatkowania pożyczki w ramach SAFE, jeżeli zostałaby zaciągnięta, a zdaniem opozycji, odpowiedzi ze strony rządu na wiele z tych pytań brakuje. Rzecz dotyczy m.in. braku gwarancji ustawowej, że pożyczone pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego, a nie np. do niemieckiego czy francuskiego. Ponadto mechanizm SAFE jak twierdzą, przypomina ten z KPO. Wówczas Komisja Europejska blokowała wypłatę transz dopóki w Polsce nie zmieniła się władza.

Sasin: Kolejne narzędzie finansowego szantażu

"Nie popieramy programu SAFE – wspólnego długu unijnego, którego beneficjentem będą główne Niemcy, a jednocześnie zapewni on KE kolejne narzędzie finansowego szantażu na «niepraworządne» państwa, walczące o własne interesy" – napisał na X jeden z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

Poseł załączył wpis prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, który w czwartek zajął jasne stanowisko.

Lider PiS: Nikt kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać SAFE

"Pożyczki z SAFE nie są dodatkowymi środkami na obronność. Mają zastąpić część już istniejących funduszy. Wejście w ten program w takim kształcie to wieloletnie finansowe uzależnienie się od katalogu produktów, który został wskazany przez Komisję Europejską. To tak naprawdę uniemożliwienie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP" – czytamy na X prezesa PiS.

Polityk stawia dwa główne zarzuty: "Zasada warunkowości, czyli de facto szantaż polityczny, który daje UE prawo do wstrzymania wypłat w dowolnym momencie" oraz "brak ustawowych gwarancji, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego".

"Prawo i Sprawiedliwość zawsze chciało silnej armii i dbało o rozwój Sił Zbrojnych RP, także wtedy, gdy obecnie rządzący likwidowali jednostki wojskowe na masową skalę. Nikt kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE" – napisał Kaczyński.

Kredyt z Unii Europejskiej na 45 lat

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych, oparty na wspólnym zadłużeniu, podobnie jak KPO. Polega na zaciąganiu przez część państw członkowskich UE pożyczek na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Pożyczki nie zamierzają zaciągać Niemcy.

Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze, może być wyłącznie produkcji europejskiej. To oznacza wykluczenie producentów z USA i np. Korei Południowej, a wypłaty transz mogą być powiązane z dodatkowymi warunkami politycznymi i regulacyjnymi. Rząd Donalda Tuska zamierza pożyczyć 43,7 mld euro, czyli ok. 185 miliardów złotych. Spłata ma być rozłożona na 45 lat.

Władza twierdzi, że 80 proc. środków będzie wydatkowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym, opozycja wskazuje z kolei, że w praktyce prawdopodobnie będzie to niewykonalne. Zaciągnięcie pożyczki musi być zostać przyjęte ustawą w procedurze sejmowej, a ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta.

