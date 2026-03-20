Czarnek lepszy niż Morawiecki? Poseł PiS unika odpowiedzi

Na początku marca w Krakowie odbyła się konwencja PiS, podczas której prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że jeśli jego partia wygra przyszłe wybory parlamentarne, to kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera będzie Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.

Kaczyński stwierdził, że Czarnek "potrafi podjąć wysiłek, aby te wybory wygrać, zintegrować te wszystkie nasze działania w sytuacji, która jest stworzona także przez tę wrogą, skrajnie kłamliwą propagandę".

Szczucki: Jeśli PiS wygra, premierem będzie Czarnek

Do kandydatury Przemysława Czarnka na premiera odniósł się w piątek poseł PiS Krzysztof Szczucki.

Na pytanie dziennikarza Radia Zet, czy były minister edukacji i nauki pojedna Prawo i Sprawiedliwość, parlamentarzysta odpowiedział: "Myślę, że już jesteśmy pojednani. Działamy aktywnie, by wygrać wybory".

Szczucki jasno podkreślił, że jeśli ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory, to "absolutnie" premierem będzie właśnie Przemysław Czarnek.

– Każdy polityk ma swój czas. Mateusz Morawiecki był świetnym premierem. Jestem przekonany, że będzie pełnił najwyższe stanowiska państwowe w przyszłości. Tym razem partia zdecydowała, że w tym momencie kandydatem ma być Przemysław Czarnek – powiedział poseł PiS.

Zapytany o to, czy Czarnek jest lepszym kandydatem na premiera niż Morawiecki, Szczucki odpowiedział: "Nie, tak bym absolutnie sprawy nie ustawiał".

Poseł PiS: Nie wyobrażamy sobie współpracy z Braunem

Polityk odniósł się również do kwestii tworzenia prawicowego paktu senackiego.

– Pakt senacki – jeszcze za wcześnie, by go ustalać. Są różne głosy. Rozważanie paktu senackiego w ogóle po prawej stronie sceny politycznej to dobry pomysł. Trzeba odzyskać Senat – zaznaczył Krzysztof Szczucki.

Poseł PiS skomentował też kwestię ewentualnej współpracy z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. – Jasne jest stanowisko naszej partii, że z Konfederacją Korony Polskiej nie wyobrażamy sobie współpracy. Rozumiem, że skoro nie wyobrażamy sobie w rządzie, to trudno także formować z nią pakt senacki – powiedział parlamentarzysta.

