"To nie Orban budował Nord Stream". Poseł PiS o wizycie Nawrockiego

Jak donoszą media, rozmowa w siedzibie węgierskiego rządu trwała ponad godzinę i odbyła się bez udziału mediów.

We wpisie opublikowanym w serwisie X prezydent podkreślił znaczenie spotkania oraz wielowiekowych relacji między Polską a Węgrami. "Dziękuję Prezydentowi @DrTamasSulyok i Premierowi @PM_ViktorOrban za owocne rozmowy! Łączą nas stulecia wspólnej historii i wspólni bohaterowie narodowi" – napisał. W dalszej części wpisu przypomniał o wzajemnym wsparciu obu narodów w 1920 i 1956 roku oraz zaznaczył krytyczne stanowisko wobec Rosji.

Horała: W wielu sprawach Orban ma podobne zdanie, co Polska

Do wizyty odniósł się we wtorek na antenie RMF FM poseł PiS Marcin Horała.

– W wielu sprawach Viktor Orban ma podobne zdanie, co Polska i zdanie leżące w interesie Polski. Na przykład przede wszystkim sprzeciwu wobec centralizacyjnych zapędów w Unii Europejskiej, wobec tego, że organy Unii Europejskiej łamią traktaty europejskie i ingerują bezprawnie w wewnętrzne sprawy państw członkowskich – powiedział parlamentarzysta.

Polityk stwierdził, że "jest taka duża pokusa po stronie władz europejskich, żeby dogadać się z Rosją kosztem Polski i to już widzieliśmy". – Teraz chwilowo nie można, nie wypada, ale za 5 lat może znów będzie wypadać – dodał.

– Nie jest tak, że jak Viktor Orban sobie powie, że na przykład w Polsce jego zdaniem nie ma praworządności, to nie dostaniemy jakichś środków. A Komisja Europejska – a i owszem. To nie Viktor Orban budował Nord Stream razem z Putinem i tak dalej, i tak dalej – przypomniał Horała.

Poseł PiS: Zdecydowanie nie zgadzamy się z polityką Orbana wobec Rosji

Jednocześnie poseł PiS zastrzegł, że nie ze wszystkimi kierunkami polityki Viktora Orbana jest po drodze jego ugrupowaniu.

– Nie mamy z tym żadnego problemu – w przeciwieństwie do naszych politycznych adwersarzy – żeby powiedzieć, że nawet jak nam w pewnych sprawach do kogoś blisko, to aspekt polityki węgierskiej, politykę Viktora Orbana w tym obszarze, stosunków z Rosją, stosunków z Ukrainą – my się z nią po prostu zdecydowanie nie zgadzamy. Można nawet powiedzieć: potępiamy – mówił Marcin Horała.

– Co nie zmienia faktu, że w wielu innych obszarach jest nam po drodze i nie tylko nam politycznie, ale również uważam, że Polsce jest tutaj po drodze – zauważył parlamentarzysta.

