Ostre zachowanie Nawrockiego. Jest reakcja dziennikarza TVN24

W poniedziałek (23 marca) po wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Węgier w Przemyślu, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Polski prezydent odszedł od mównicy, ale po chwili wrócił.

– O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? – zwrócił się do dziennikarza prezydent. – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – dodał.

"Na tym polega nasza praca"

Zachowanie prezydenta wywołało szereg komentarzy. W końcu także dziennikarz TVN24 postanowił zabrać głos w sprawie. Mateusz Półchłopek napisał na swoim koncie na platformie X, że z taką sytuacją spotkał się po raz pierwszy w swojej zawodowej karierze.

"W swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkałem się z tak emocjonalną reakcją polityka na moje pytanie, co było dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że było ono skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej. Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, na tym polega nasza praca" – napisał.

Nawrocki spotkał się z Orbanem

Wizyta była oficjalnie związana z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz spotkaniem z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Jednocześnie zapowiadane rozmowy z premierem Viktorem Orbanem już na kilka dni przed wizytą stały się przedmiotem ostrego sporu politycznego w Polsce. Informacje o tym, że celem wizyty może być wsparcie kampanii wyborczej premiera Węgier, pojawiły się m.in. w doniesieniach dziennikarza VSquare Project Szabolcsa Panyiego.

Jak podały media, rozmowa Nawrockiego z Orbanem trwała ponad godzinę i odbyła się bez udziału mediów.

