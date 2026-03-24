Tusk do Nawrockiego: To są mocne słowa, ale wiem o czym mówię

We wtorek (24 marca) przed posiedzeniem Rady Ministrów Tusk odniósł się do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, która – jak stwierdził premier – odbyła się "wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu, i wbrew oczywistym interesom Polski".

Tłumaczył, że "w interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach". Parafrazując słowa Romana Dmowskiego, Tusk zwrócił się do Nawrockiego: – Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie.

– Dlatego oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a szczególnie w tak drażliwych sprawach jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom – mówił.

Ciężkie oskarżenia Tuska pod adresem prezydenta

– To są mocne słowa, ale wiem o czym mówię. Działania ostatnich dni i tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo – przekonywał szef rządu.

Tłumaczył, że Polska wciąż czeka na 2 mld zł zwrotu z unijnego programu za sprzęt, który wysłaliśmy Ukrainie w pierwszych dniach wojny. – To premier Orban osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski – dodał.

Wskazał również, że Węgry zablokowały w UE 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy. Podkreślił, że ze względu na "skomplikowaną" politykę USA wobec Kijowa, ta pożyczka może przeważyć o losie wojny i bezpieczeństwie naszego regionu, szczególnie Polski.

Tusk odniósł się także do azylu, którego rząd Orbana udzielił dwóm politykom PiS, Zbigniewowi Ziobro i Marcinowi Romanowskiemu. Nazwał to "nieprzyjaznym i bezprecedensowym w Unii Europejskiej krokiem wymierzonym jednoznacznie przeciwko polskim interesom".

Prezydent Węgier w Przemyślu, Nawrocki z wizytą w Budapeszcie

W poniedziałek (23 marca) w Przemyślu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. Następnie razem polecieli do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Oba wydarzenia odbyły się w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Czytaj też:

Nawrocki starł się z dziennikarzem TVN24. "Nie czepiajcie się prezydenta"Czytaj też:

Prof. Dudek o zachowaniu prezydenta: To jest prawdziwy Karol Nawrocki