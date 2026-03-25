"Postawa chamidła". Giertych uderza w Nawrockiego

Po wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Węgier w Przemyślu, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Polski prezydent odszedł od mównicy, ale po chwili wrócił.

– O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? – zwrócił się do dziennikarza prezydent. – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – dodał.

Giertych: Nawrocki realizuje politykę MAGA

Do sytuacji odniósł się w środę na antenie TVP Info poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych. Pod adresem głowy państwa padły bardzo ostre słowa.

– To jest postawa chamidła, który wychodzi i wymachuje palcem – stwierdził parlamentarzysta. – To była z jego strony agresja, zupełnie nieuzasadniona – dodał.

Giertych odniósł się również do polityki, jaką – jego zdaniem – prowadzi Nawrocki.

– W moim przekonaniu pan pełniący funkcję prezydenta, Karol Nawrocki, realizuje politykę MAGA i w ramach tej polityki jest wspieranie Rosji i Węgier – ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Nienawidzi Putina, a następnie ściska się z Orbanem"

Gość TVP Info powiedział, że przedstawiciele ruchu MAGA "próbują poprzez Węgry rozwalić Unię Europejską, a z Rosją próbują okrążyć Chiny".

– Ta polityka jest szkodliwa dla Polski – stwierdził Giertych. Polityk ocenił, że dla prezydenta oznacza to straty wizerunkowe, a dla Polski problem. – To jest sprzeczne z interesem Polski, polską racją stanu, polskim patriotyzmem – dodał.

Odnosząc się do postawy Karola Nawrockiego, poseł KO powiedział: "To jest niewytłumaczalne, że on mówi, że nienawidzi Putina, a następnie ściska się z Orbanem, który ściskał się z Putinem". Na pytanie, dlaczego zatem prezydent poleciał do Budapesztu, Giertych odpowiedział: "bo mu kazali".

– Jest na krótkim pasku MAGA – stwierdził parlamentarzysta. Jak dodał, "to jest oczywiste, że prezydent Nawrocki realizuje politykę Donalda Trumpa".

