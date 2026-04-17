Czarzasty wykluczył dwóch posłów PiS z obrad Sejmu. Oto powód

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejm na sali pojawili się politycy PiS, którzy trzymali ze sobą plansze z napisem "Tylko nie mów nikomu" i zdjęciami Donalda Tuska i Moniki Wielichowskiej. Zwrot nawiązywał do tytułu głośnego filmu dokumentalnego Tomasza Sekielskiego dotyczącego przypadków pedofilii wśród księży katolickich.

Politycy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na aferę pedofilską w Koalicji Obywatelskiej, która wybuchła po ujawnieniu szokujących wydarzeń w Kłodzku oraz na powiązania najważniejszych polityków partii ze skazaną w tej sprawie działaczką KO.

Ruch polityków PiS spowodował ostrą reakcję marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wykluczeniu Dariusza Mateckiego i Michała Wosia z posiedzenia.

twitter

Afera pedofilska KO

Sprawa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 19 marca 2026 roku. 41-letnia Kamila L., była działaczka Platformy Obywatelskiej, została skazana na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej doświadczającej przemocy seksualnej oraz współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.

Jej mąż, Przemysław L., wcześniej usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec nieletnich, zoofilię oraz utrwalanie tych czynów. W przestrzeni publicznej pojawiły się zdjęcia Kamili L. z Moniką Wielichowską, wykonane m.in. podczas kampanii wyborczych.

Wiceprezes PiS Anna Krupka poinformowała w czwartek, w ocenie jej ugrupowania Wielichowska "jedynie lakonicznie" odniosła się do medialnych doniesień dotyczących sprawy. – Stanowisko wicemarszałka Sejmu to jest stanowisko o ogromnej wadze i randze, dlatego taka osoba powinna być transparentna i powinna także jasno odcinać się od osób, które popełniały tak parszywe, obrzydliwe, paskudne przestępstwa – mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Czytaj też:

