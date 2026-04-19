Konflikt w PiS. Morawiecki zabrał głos

W środę Mateusz Morawiecki potwierdził, że powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus".

W czwartek po spotkaniu władz PiS, rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek poinformował, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne.

Jarosław Kaczyński w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie, powiedział, że "trzeba wybrać – i jasno mówię – że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". – I będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością – oświadczył prezes PiS.

Patryk Jaki w TV Republika

W sobotę wieczorem Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS, udzielił wywiadu Telewizji Republika.

– Zastanówmy się dziś, czy ta cała akcja z powoływaniem nowego stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego pomaga PiS, czy pomaga bardziej Platformie Obywatelskiej. Słyszymy teraz cały czas, że PiS się dzieli, że PiS się kłóci i widzimy, jakie nastroje panują wokół tej sytuacji – mówił.

Patryk Jaki ocenił, iż wydaje mu się, że "jest to poważny problem po stronie tych ludzi, którzy dokonują tego czynu z Mateuszem Morawieckim na czele".

– Nasz przywódca Jarosław Kaczyński zdecydował, że w konkretnej grze wyborczej w najbliższym czasie kapitanem naszej drużyny jest Przemysław Czarnek. I wydaje mi się, że to jest główne źródło problemu – dodał.

Europoseł zauważył, że "są niestety osoby, które zaczynają kwestionować decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego". – Niestety ta grupa osób określa siebie mianem tak zwanych "normalsów", a na pozostałych członków Prawa i Sprawiedliwości patrzy w sposób obraźliwy dla nas – mówił.

Atak polityków bliskich Morawieckiego na Jakiego

Słowa Patryka Jakiego z TV Republika stały się przedmiotem ataku ze strony polityków, którzy zapisali się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego: Marcina Horały, Piotra Mullera oraz Pawła Jabłońskiego.

Patryk Jaki ocenił, że ludzie Mateusza Morawieckiego postanowili wulgarnie go obrażać.

Morawiecki zabrał głos

Głos w sobotę późnym wieczorem zabrał też sam były premier.

twitter

"Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia" – napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Awantura w PiS. Jaki: Ludzie Morawieckiego postanowili wulgarnie mnie obrażaćCzytaj też:

"Morawiecki się przestraszył". Gawryluk ujawnia kulisy powołania stowarzyszenia