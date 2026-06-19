Zełenski: Chcemy zakończyć wojnę przed zimą. Stawia jednak warunek

Prezydent Ukrainy przekazał, że Kijów chce doprowadzić do pokoju jeszcze przed nadejściem zimy. – Oczywiście chcemy zakończyć tę wojnę przed zimą, poprzez dyplomację i naciski na Rosję. Ale rozumiemy, z kim mamy do czynienia. Putin to wojna – napisał Zełenski w Telegramie po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli.

Jeśli wojna potrwa dłużej, Ukraina będzie potrzebować wsparcia

Zełenski uprzedził jednak unijnych liderów, że jeśli walki przeciągną się na kolejne miesiące, Kijów będzie potrzebował specjalnego pakietu pomocowego na zimę. Wśród najpilniejszych potrzeb wymienił paliwo, olej napędowy, sprzęt energetyczny oraz co najmniej 300 pocisków rakietowych.

Podczas wystąpienia na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli Zełenski podkreślał, że stawką wojny jest nie tylko przyszłość Ukrainy. – Przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina – mówił. Jak dodał, walka toczy się również o niezależność innych państw regionu. – To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy. To również prawo innych narodów do niezależności od Rosji – zaznaczył.

W swoim przemówieniu podziękował też krajom sąsiednim, w tym Polsce. – Chciałbym podziękować naszym sąsiadom: Węgrom, Polsce, Rumunii, Słowacji i wszystkim pozostałym krajom UE. Chcę was zapewnić, że Ukraina jest zobowiązana do wzajemnego szacunku – powiedział. W kuluarach szczytu Zełenski spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.

W Brukseli otwierają kanały rozmów z Kremlem

Tymczasem przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa potwierdził, że jego współpracownicy nawiązali krótkie kontakty z Kremlem. Jak podkreślono, nie miały one charakteru negocjacyjnego, ale miały przygotować grunt pod ewentualne rozmowy w przyszłości. – Celem było, aby być gotowym, gdy nadejdzie odpowiedni moment, do obrony interesów UE – przekazał unijny dyplomata.

Jeszcze mocniej o potrzebie rozmów mówi kanclerz Austrii Christian Stocker. W rozmowie z "Financial Times" stwierdził, że Unia Europejska powinna rozpocząć regularne kontakty z Władimirem Putinem. – Wojny kończą się nie dzięki broni, lecz dzięki skutecznej dyplomacji. A żeby dyplomacja była skuteczna, potrzebne są rozmowy, negocjacje i najpierw trzeba otworzyć odpowiednie kanały komunikacji – powiedział.

Stocker uważa, że obecnie pojawia się szansa na wznowienie procesu pokojowego. Jego zdaniem sytuacja na Bliskim Wschodzie może sprawić, że Zachód ponownie skupi większą uwagę na wojnie na Ukrainie.

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