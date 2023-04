Oskarżenie Trumpa. Cejrowski: Ma przestraszyć cały świat. Lisicki: To ma uniwersalny charakter

We wtorek 4 kwietnia były prezydent USA zjawił się w sądzie na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku, gdzie usłyszał zarzuty i został formalnie aresztowany. Donald Trump, który zabiega o republikańską nominację na kolejne wybory prezydenckie, nie przyznał się do 34 przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentacji biznesowej. Chodzi m.in. o zarzuty dotyczące opłacenia gwiazdy filmów porno Stormy Daniels z pieniędzy przeznaczonych na kampanię wyborczą. To pierwszy urzędujący lub były prezydent USA, któremu postawiono zarzuty karne. Kiedy Trump przebywał w nowojorskim sądzie, pobliżu zebrały się grupy demonstrantów. Zgromadzili się tam zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Donalda Trumpa.

Serwis Yahoo News podaje, że chociaż prawo stanu Nowy Jork przewiduje karę do czterech lat więzienia za przestępstwa, o które oskarżony został były prezydent, to w przypadku niekaranych wcześniej osób niemal nigdy nie dochodzi do zasądzenia kary więzienia.

Po powrocie do swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, były prezydent wyszedł do swoich zwolenników i skomentował stawiane mu zarzuty. – Nigdy sądziłem, że coś takiego może się wydarzyć w Ameryce – stwierdził polityk. – Jedyną zbrodnią, jaką popełniłem, jest nieustraszona obrona narodu przed tymi, którzy chcą go zniszczyć – dodał Trump. – Od początku Demokraci szpiegowali moją kampanię i atakowali oszukańczymi dochodzeniami – mówił dalej były prezydent.

Oskarżenie Trumpa. Lisicki i Cejrowski komentują

O oskarżeniu Donalda Trumpa rozmawiają w najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz Wojciech Cejrowski. – Chodzi o to, że możemy oskarżyć Trumpa, jeżeli potrafimy się dobrać do niego, choć ma pieniądze i świetnych prawników, to pomyśl, co możemy zrobić tobie. To ma przestraszyć każdego. Lisicki, NATO, UE i cały świat powinni się bać, że Ameryka zamieni się w bananową republikę, albo Ukrainę sprzed 10 lat. Jeżeli tak się stanie, to dokąd będziemy uciekać na wypadek, gdyby u nas było źle, albo do kogo będziemy się uciekać o ochronę, gdyby coś się stało? Ten strach powinien dotyczyć także tych, którzy mieszkają na zewnątrz – tłumaczył Cejrowski.

– To nie jest tylko rzecz wewnątrzamerykańska, ale ma bardziej uniwersalny charakter. Oglądałem bardzo ciekawą rozmowę Tuckera Carlsona w Fox News z publicystą Glennem Beckiem. To była przygnębiająca rozmowa, bo Beck mówił, jak obserwuje staczanie się Stanów Zjednoczonych. Rzeczy, które wydawały się czymś charakterystyczne dla reżimów, czy republik bananowych, to te symptomy zniewolenia i zamordyzmu zaczynają się pojawiać w USA – ocenił Paweł Lisicki.

