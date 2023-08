Kazuiści i deprawatorzy

Czytaj też:

Chrześcijaństwo warunkiem Holocaustu, czyli nauki abp. Rysia. Jak się zostaje kardynałemPrzez długie już lata pontyfikatu papieża Franciszka różni autorzy odwoływali się - krytykując działania argentyńskiego biskupa Rzymu - do znanego i klasycznego dzieła Blaise’a Pascala pt. “Prowincjałki”. Nie dziwili to, słynny francuski filozof opisał w swojej książce praktyki XVII-wiecznych jezuitów, którzy wiele wkładali wysiłku w to by w konfesjonale zmniejszyć moralną rangę przewin swoich penitentów. Pascal w swoich tekstach ośmieszył ich i zrobił to z nieodpartym humorem, a także ironią.