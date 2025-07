Watykan: Papież przyjął premier Włoch

Temat szczytu poświęconego bezpieczeństwu żywnościowemu, który odbędzie się pod koniec lipca w Etiopii to jedna z kwestii poruszonych podczas papieskiej audiencji dla włoskiej premier Giorgii Meloni.

Jak informuje agencja ANSA włoska premier podarowała Ojcu Świętemu grafikę z 1600 roku przedstawiającą Angelicum, uczelnię, na której studiował papież Leon XIV. Premier poruszyła między innymi temat szczytu poświęconego bezpieczeństwu żywnościowemu, który odbędzie się pod koniec lipca w Etiopii.

Następnie Meloni udała się do Sekretariatu Stanu wraz z wicepremierami Antonio Tajanim i Matteo Salvinim. Tam spotkali się z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i sekretarzem ds. stosunków z państwami, abp. Paulem Richardem Gallagherem.

"Włochy doceniają i wspierają wysiłki Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju i zaprzestania konfliktów we wszystkich sytuacjach kryzysowych, gdzie broń zastąpiła rywalizację i dialog" — zadeklarowała pani premier Meloni.

Ponowiła "gotowość Włoch do kontynuowania, wraz ze Stolicą Apostolską, pracy na rzecz etycznego rozwoju sztucznej inteligencji w służbie człowieka". Przypomniała, że wyzwanie to znajduje się w centrum włoskiej prezydencji w grupie G7 i że o jego centralnym znaczeniu w obronie godności człowieka, sprawiedliwości i pracy przypomniał papież Leon XIV w swoim przemówieniu do kardynałów 10 maja.

