Szokujące słowa Brauna. Jest stanowisko Kościoła

Dziennikarz Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Kardynał Ryś wystosował oficjalne oświadczenie, w którym odciął się od słów Grzegorza Brauna. W komunikacie podkreślono, że Kościół uważa antysemityzm za grzech. Poniżej treść komunikatu:

"W związku z wydarzeniami z dnia 10 lipca czuję się w obowiązku przypomnieć, że:

1. antysemityzm w każdej postaci jest, zgodnie z nauczaniem Kościoła, grzechem i złem moralnym;

2. negowanie Zagłady jest kłamstwem i stawia człowieka po stronie oprawców, a nie ofiar.

kard. Grzegorz Ryś

Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem".

Brauna czekają konsekwencje?

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zapowiadała złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie. Jej zdaniem przestępstwem ma być "publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej".

W czwartek głos ws. europosła zabrała prokuratura. "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej" – czytamy.

Słowa polityka potępił IPN, który wydał oficjalne oświadczenie. Z kolei w rozmowie z RMF FM szef MSZ Radosław Sikorski w ostrych słowach skrytykował działania Brauna. – To jest robota wrogów Polski. Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę. Mam nadzieję, że Grzegorz Braun za to odpowie. Tu jest rola IPN, który ma pion śledczy – ocenił.

