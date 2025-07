"Zakończyć rzeź". Papież zabrał głos ws. Strefy Gazy

"Czas położyć kres tej rzezi" – powiedział Leon XIV łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, kard. Pierbattiście Pizzaballi, który wraz z prawosławnym patriarchą Jerozolimy przybył do Gazy z setkami ton pomocy humanitarnej dzień po izraelskim ataku na jedyną parafię katolicką w Strefie, w wyniku którego zginęły 3 osoby, a 11 zostało rannych, w tym proboszcz, ks. Gabriel Romanelli.

Nieoczekiwany telefon od Leona XIV

"W drodze do Gazy, tuż przy granicy, kiedy wraz z greckim patriarchą prawosławnym i naszą delegacją udawaliśmy się z wizytą solidarnościową do parafii i rodzin ofiar oraz całej społeczności, Leon XIV zadzwonił, aby wyrazić swoją bliskość, miłość, modlitwę, wsparcie, a także zamiar dołożenia wszelkich starań, aby doprowadzić nie tylko do zawieszenia broni, ale także do zakończenia tej tragedii" – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Pizzaballa.

"Papież Leon wielokrotnie powtarzał, że nadszedł czas, aby położyć kres tej rzezi, że to, co się stało, jest nieuzasadnione i należy dopilnować, aby nie było więcej ofiar. W imieniu Patriarchatu łacińskiego, ale także wszystkich Kościołów Ziemi Świętej, pragniemy podziękować Jego Świątobliwości za bliskość, za modlitwę, której byliśmy już wcześniej pewni, i zapewniamy go również w imieniu całej społeczności Gazy, braci i sióstr, księży, zakonników i zakonnic, o modlitwie i wdzięczności" – powiedział patriarcha.

Wizyta kard. Pizzaballi i Teofila III w Gazie

W komunikacie Patriarchat łaciński w Jerozolimie informuje, że "w następstwie poważnego ataku na kompleks kościoła Świętej Rodziny w Gazie, kard. Pierbattista Pizzaballa, patriarcha łaciński Jerozolimy, wraz z Teofilem III, greckoprawosławnym patriarchą Jerozolimy, przybyli dziś rano do Gazy w ramach delegacji kościelnej, wyrażając wspólną troskę pasterską Kościołów Ziemi Świętej i zaniepokojenie sytuacją mieszkańców Gazy".

Podczas pobytu – jak podano w komunikacie – "delegacja spotka się z członkami lokalnej społeczności chrześcijańskiej, złoży kondolencje i wyrazi solidarność oraz będzie wspierać osoby dotknięte ostatnimi wydarzeniami".

Kard. Pizzaballa "osobiście oceni potrzeby humanitarne i duszpasterskie społeczności, aby pomóc w ustaleniu, jak ma wyglądać dalsza obecność Kościoła i jego reakcja na obecną sytuację. Na prośbę Patriarchatu Łacińskiego i w porozumieniu z partnerami humanitarnymi zapewniono dostęp do niezbędnej pomocy nie tylko dla społeczności chrześcijańskiej, ale także dla jak największej liczby rodzin. Obejmuje ona setki ton żywności, apteczek pierwszej pomocy i najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego. Ponadto Patriarchat zapewnił ewakuację osób rannych w ataku do placówek medycznych poza Gazą, gdzie otrzymają niezbędną opiekę".

"Modlimy się o bezpieczeństwo delegacji oraz o zawieszenie działań wojskowych podczas wizyty. Patriarchat łaciński pozostaje niezachwiany w swoim zaangażowaniu na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej i całej ludności Gazy. Nie zostaną oni zapomniani ani opuszczeni" – czytamy w nocie.

Czytaj też:

Izraelski pocisk zabił dzieci stojące w kolejce po wodę. Wojsko: Awaria rakietyCzytaj też:

Nowy plan Izraela. Były premier: To obóz koncentracyjny