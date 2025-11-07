Żyd i muzułmanin na zebraniu episkopatu. List do papieża

W ramach obchodów 60. rocznicy deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" rabin Ariel Stofenmacher, rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego i Omar Abboud, współprzewodniczący Instytutu Dialogu Międzyreligijnego w stolicy Argentyny podpisali wraz z abp. Marcelo Colombo, przewodniczącym CEA, wspólny dokument, zatytułowany "Nowa era braterstwa, pokoju i wspólnej nadziei". Zabiorą go ze sobą w międzyreligijną podróż akademicką do Rzymu w dniach 17-20 listopada.

Argentyński episkopat wysłał również list do papieża Leona XIV, uznając w jego posłudze "tego, który umacnia nas w wierze i zachęca do misji". Podziękowali mu za adhortację apostolską "Dilexi te", którą nazwali "darem dla Kościoła i dla świata".

Prezydent Argentyny u papieża Leona XIV

Na początku czerwca papież Leon XIV spotkał się w Watykanie z prezydentem Argentyny Javierem Gerardo Milei. Do rozmów doszło w Pałacu Apostolskim.

Ojciec Święty przyjął głowę państwa w Pałacu Apostolskim. Następnie Milei spotkał się z kard. Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej oraz ks. Mirosławem Wachowskim, podsekretarzem ds. relacji z państwami.

Jak podano w komunikacie prasowym Watykanu, podczas "serdecznych rozmów" w Sekretariacie Stanu potwierdzono wzajemne uznanie dla solidnych stosunków dwustronnych i wolę ich dalszego zacieśniania. Następnie poruszono kwestie "będące przedmiotem wspólnego zainteresowania", w tym sytuację społeczno-gospodarczą, walkę z ubóstwem i zaangażowanie na rzecz spójności społeczeństwa.

Na koniec sobotniego spotkania poruszono kilka tematów o charakterze społeczno-politycznym, zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem trwających konfliktów, podkreślając znaczenie pilnego zaangażowania na rzecz pokoju.

