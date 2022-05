14. emerytura. Polacy zdecydowali

W minionym tygodniu Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy w sprawie tak zwanej czternastki. Wypłaty pieniędzy mają ruszyć pod koniec sierpnia tego roku. Za ustawą o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 426 posłów, przeciw było 19, a 6 się wstrzymało.

Sejm odrzucił poprawki posłów opozycji, które zakładały między innymi zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia oraz zmianę źródła finansowania emerytur z Funduszu Solidarnościowego na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytura. Komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą, świadczenie w wysokości najniższej emerytury – 1 338,44 złotych brutto – otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. złotych. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. złotych dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. złotych. Jeżeli kwota 14. emerytury będzie niższa niż 50 złotych, to świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 złotych.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 roku. Według szacunków ministerialnych, środki trafią do około dziewięciu milionów osób.

Polacy o "czternastce". Sondaż

Według sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu", którego wyniki poznaliśmy w poniedziałek, aż 59 proc. respondentów jest za tym, aby "czternastka" została wprowadzona na stałe. Przeciwnego zdania jest 41 proc. badanych.

Badanie zostało wykonanego 24-25 maja tego roku na próbie 1 062 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

"Troska o najsłabszych". Premier napisał specjalny listCzytaj też:

Podwyższenie wieku emerytalnego? Cymański: Nie można ludzi zmuszać do pracy