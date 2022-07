Jak Polacy oceniają Morawieckiego i rząd? Nowy sondaż

32 proc. badanych należy do zwolenników rządu (taki wynik oznacza spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu do badań z czerwca). Z kolei do przeciwników obecnej władzy należy 39 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. proc.).

Jedna czwarta ankietowanych nie ma z kolei wyrobionej opinii. 25 proc. badanych deklaruje obojętny stosunek do rządu (wzrost o 2 pkt. proc.).

Jednocześnie z sondażu wynika, że 39 proc. respondentów pozytywnie ocenia działalność rządu (spadek o 1 pkt. proc.), podczas gdy niemal połowa, 49 proc., negatywnie (bez zmian).

Poprawiły się też notowania samego premiera. 37 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest zadowolonych z faktu, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki. To oznacza wzrost o 2 pkt proc. względem czerwca. 49 proc. natomiast deklaruje niezadowolenie z tego faktu (mniej o 1 pkt proc.). 14 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.

Kto dostałby się do Sejmu?

Zjednoczona Prawica może obecnie liczyć na 38 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl. Na drugim miejscu tradycyjnie jest Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26,9 proc. Z kolei na trzecim miejscu podium znalazła się Lewica z poparciem 11,8 proc. respondentów.

Kolejne miejsce należy do Polski 2050. Formacja Szymona Hołowni może liczyć na 8,4 proc. głosów. Do Sejmu weszłaby też PSL-Koalicja Polska – 6,9 proc. Na Konfederację zagłosować chce 5,9 proc. ankietowanych.

Jeżeli wyniki sondażu przełożyć na mandaty, sytuacja wygląda następująco: PiS uzyskuje 213 mandatów (22 mniej niż w wyborach parlamentarnych z 2019 roku). Koalicja Obywatelska zyskuje 2 mandatów i ma 136 miejsc w Sejmie. Lewica może liczyć na 50 mandatów (o 1 więcej niż w 2019 roku.). Polska 2050 uzyskuje 31 posłów (w ostatnich wyborach formacja nie startowała). PSL uzyskuje 21 mandatów (o 9 mniej). Z kolei Konfederacja zdobyłaby 8 mandatów (-3).

