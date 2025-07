Polaków zapytano o Tuska. Złe wieści dla premiera

Wraz ze zbliżającą się rekonstrukcją rządu pojawiają się pytania o zmianę również na fotelu premiera. W najnowszym sondażu pracownia United Surveys zapytała na zlecenie Wirtualnej Polski o to, czy Donald Tusk powinien zostać na stanowisku szefa rządu, czy odejść. Wyniki są niejednoznaczne, gdyż zwolennicy i przeciwnicy premiera podzielili się na dwie niemal równe grupy. 41,5 proc. uczestników sondażu uważa, że Tusk powinien złożyć dymisję, podczas gdy przeciwnego zdania jest 41,2 proc. respondentów. Do tego 17,3 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Kto chce dymisji Tuska?

75 proc. wyborców rządzącej koalicji chce, aby Tusk pozostał na stanowisku premiera. Jego dymisji chce 14 proc., a 11 nie ma wyrobionej opinii. Odwrotnie wygląda sytuacja wśród zwolenników opozycji (PiS i Konfederacji). 75 proc. tego elektoratu chce dymisji premiera, a 21 proc. twierdzi, że Tusk powinien pozostać na stanowisku.

Wśród pozostałych wyborców 28 proc. jest zdania, że Tusk powinien podać się do dymisji, 35 proc. uważa, że powinien zostać. Do tego 37 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

– Jak popatrzymy na ogólny wynik w kontekście sympatii politycznych, to można uznać, że ta połowa, która chce odejścia Tuska, to są ci, którzy z sympatią patrzą na Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. Oni uważają, że Donald Tusk nie powinien być premierem, a w konsekwencji – patrząc na to, jaki jest układ sił po stronie rządowej i kto ewentualnie miałby zastąpić Donalda Tuska, to jego odejście oznaczałoby najpewniej upadek rządu i przedterminowe wybory – komentuje prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jak podkreśla, w obecnej chwili wymiana na fotelu premiera wydaje się niemożliwa.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-29 czerwca 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

