Polacy tracą cierpliwość. Nowy sondaż przynosi fatalne wieści dla Tuska

Z najnwoszych badań pracowni wynika, że aż 50'4 proc. respondentów źle ocenia rząd Donalda Tuska, podczas gdy pozytywne zdanie ma o nim zaledwie 27 proc. ankietowanych.

Z sondażu wynika, że mniej więcej o d kwietnia 2024 roku sukcesywnie rośnie liczba osób krytykujących rząd. W kwietniu 2024 rok było to 40 proc. (tyle samo oceniało go pozytywnie). Najgorsze wyniki były w styczniu 2025 roku, gdy negatywnych ocen było 54 proc. (do 25 proc. pozytywnych).

Rząd zbiera złe opinie w niemal każdej grupie wiekowej. "Co ważne, w lipcu w każdej grupie wiekowej poziom ocen "źle" utrzymuje się blisko 50 proc." - wskazuje OGB.

Stosunkowo najlepiej gabinet Tuska wypada w najstarszym elektoracie – w grupie 70 plus "tylko" 42,8 proc. badanych ma negatywną opinię o rządzie. Najgorzej rządzący wypadają w w grupie 30-39 lat, gdzie aż 62 proc. ankietowanych krytykuje władzę.

KO goni PiS, Hołownia poniżej 3 proc.

Z kolei z najnowszego sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29,2 proc. Oznacza to wzrost o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Partię Jarosława Kaczyńskiego goni Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,2 procent. Mimo słabych ocen premiera Donalda Tuska, jego ugrupowanie zanotowało zatem wzrost poparcia o 2,6 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja. Na formację wolnościowców i narodowców wskazało 12,5 proc. respondentów (jest to spadek o 2,5 pkt proc.). Czwarte miejsce należy w badaniu do Lewicy. Formacja kierowana przez Włodzimierza Czarzastego z wynikiem 6,8 proc., znalazłaby się w Sejmie. Sondaż przynosi jej niewielki wzrost o 0,2 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyły partie byłej Trzeciej Drogi, partia Razem oraz prawicowa formacja Konfederacja Korony Polskiej

