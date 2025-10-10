Dwie partie na granicy progu, trzy poza Sejmem. Najnowszy sondaż

Według badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24, na Koalicję Obywatelską chce obecnie zagłosować 30,8 procent Polaków. To wzrost o 2,2 pkt. procentowe w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Najnowszy sondaż: KO przed PiS. Pięć partii w Sejmie

Tuż za KO uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,4 proc. Formacja Jarosława Kaczyńskiego odnotowała delikatny spadek poparcia – o 0,2 pkt. proc.

Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, którą popiera 15 proc. respondentów. Wynik partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie zmienił się w stosunku do poprzedniego sondażu.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze Lewica, dla której poparcie wynosi aktualnie 5,4 procent (-0,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chęć oddania głosu deklaruje 5,3 procent osób biorących udział w badaniu (-1,4 pkt. proc.). Obie formacje balansują na granicy 5-procentowego progu wyborczego.

Trzy partie poza Sejmem

Z badania wynika, że progu wyborczego nie przekroczyłyby: partia Razem z wynikiem 4,5 procent (+0,6 pkt. proc.), Polska 2050 z wynikiem 3 procent (+0,1 pkt. proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 1,3 procent (-0,2 pkt. proc.).

Chęć zagłosowania na partię inną niż wymienione wyraziło 0,4 procent badanych (+0,2 pkt. proc.). Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie miało z kolei 6,1 procent ankietowanych (-0,9 pkt. proc.).

Jeśli zaś chodzi o frekwencję, w wyborach "zdecydowanie" wzięłoby udział 50 procent pytanych, a "raczej" – 22 procent. Z kolei 13 procent zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" wybiera się do urny wyborczej, a 7 procent "raczej nie". 8 procent udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Sondaż Opinia24 wykonano na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18 lat i więcej. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

