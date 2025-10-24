Takiego sondażu jeszcze nie było. Sensacyjny wynik partii Brauna

Według najnowszego sondażu CBOS, największym poparciem Polaków cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie deklaruje 28,4 proc. Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 23,6 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, która uzyskała w badaniu 10,9 proc. głosów. Co ciekawe, tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce obecnie zagłosować 9,4 proc. wyborców. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ich wyniki prezentują się następująco: Lewica – 4,8 proc., Razem – 4,2 proc., Polska 2050 – 2,3 proc., PSL – 2,1 proc.

10,2 proc. wciąż nie wie na kogo oddałoby swój głos, zaś 3,2 proc. odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

CBOS zaznacza, że w najnowszym zastosowano, badaniu obok standardowej procedury ważenia danych opartej o cechy socjodemograficzne, wagę wyborczą uwzględniającą głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich (a nie jak dotychczas – w wyborach do Sejmu w 2023 roku). Dodatkowo w rozkładzie danych zaprezentowano odsetek osób odmawiających odpowiedzi na pytanie o preferencje wyborcze. "Stąd też wyniki badania nie są w pełni porównywalne z rozkładami preferencji opublikowanymi miesiąc temu" – wyjaśniono. "Niemniej jednak w ciągu ostatniego miesiąca możemy mówić o spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i umocnieniu się pozycji Konfederacji Korony Polskiej" – podkreślono.

CBOS zaprezentował również wyniki badania bez uwzględnienia odpowiedzi "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi. Jak się okazuje, w takim wariancie zyskują wszystkie ugrupowania. Najwięcej wyborców przybyło jednak Prawu i Sprawiedliwości. W tym przypadku wyniki prezentują się następująco:

KO – 31,2 proc.

PiS – 28,1 proc.

Konfederacja – 12,4 proc.

Konfederacja Korony Polskiej – 9,9 proc.

Lewica – 6,5 proc.

Razem – 5,2 proc.

PSL – 3,3 proc.

Polska 2050 – 2,5 proc.

Inna partia – 1,0 proc.

Badanie "Aktualności" zostało zrealizowane przez CBOS metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0%) w okresie 15–17 października 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

