Unia Europejska czy USA? Niepokojący sygnał w najnowszym sondażu

O największego sojusznika Polski na trudne czasy zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie RMF FM.

Sondaż: Na kogo Polska mogłaby liczyć w przypadku zagrożenia? Polacy wybrali między USA i UE

Respondentom zadano pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że w przypadku zagrożenia, Polska mogłaby w większym stopniu liczyć na pomoc krajów Unii Europejskiej czy też Stanów Zjednoczonych? Okazuje się, że najwięcej respondentów za główne źródło pomocy w przypadku zagrożenia uznało Unię Europejską. Taką odpowiedź wybrało 27 proc. uczestników badania.

"Tylko 15 procent badanych upatruje kluczowego wsparcia przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych" – wskazuje rozgłośnia.

Co znamienne, aż 24 proc. respondentów wyraziło opinię, że w razie kryzysu Polska nie mogłaby liczyć na żadnego z wymienionych sojuszników.

Jak zauważa RMF FM, badanie pokazuje, że zaufanie do sojuszników ma ścisły związek z poglądami politycznymi badanych. Wynika z niego bowiem że Unię Europejską za gwaranta bezpieczeństwa uznają najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz sympatycy byłego kandydata tej formacji na prezydenta, obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przekonanie o tym, że w razie zagrożenia to właśnie Bruksela pospieszyłaby Polsce z pomocą wyraziło aż 53 proc. ankietowanych z tej grupy.

Dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Karola Nawrockiego głównym sojusznikiem w zakresie bezpieczeństwa pozostają Stany Zjednoczone. Taką odpowiedź wybrało 41 proc. respondentów z tej grupy.

Narastające poczucie osamotnienia? Niepokojący sygnał w najnowszym sondażu

Rozgłośnia pochyla się również nad trzecim, najbardziej niepokojącym sygnałem wysłanym przez Polaków w tym badaniu. Chodzi o rosnący sceptycyzm wobec zagranicznych sojuszników. Chodzi o przekonanie, że w przypadku zagrożenia nasz kraj nie mógłby liczyć na realną pomoc żadnego z wymienionych partnerów.

"Ten pesymistyczny pogląd pojawia się niezależnie od preferencji politycznych i może świadczyć o narastającym poczuciu osamotnienia na arenie międzynarodowej" – czytamy.

