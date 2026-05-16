Ten pomysł prezydenta okazał się klapą? Sondaż nie zostawia złudzeń

Blisko połowa badanych sprzeciwia się powołaniu przez prezydenta elekta Karola Nawrockiego Rady Konstytucyjnej, której zadaniem miałoby być opracowanie założeń nowej konstytucji – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje jedna trzecia respondentów.

Z badania wynika, że „zdecydowanie tak” dla utworzenia Rady Konstytucyjnej odpowiedziało 20 proc. ankietowanych, a kolejne 13 proc. wskazało odpowiedź „raczej tak”. Łącznie daje to 33 proc. respondentów popierających inicjatywę.

Przeciwnego zdania jest jednak większość badanych. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 11,7 proc. uczestników sondażu, natomiast „zdecydowanie nie” – 48,5 proc. Łącznie sprzeciw wobec powołania Rady deklaruje więc 60,2 proc. respondentów. Niezdecydowanych pozostaje 6,8 proc. ankietowanych.

Co myślą wyborcy koalicji i opozycji?

Sondaż pokazuje wyraźne różnice pomiędzy elektoratami politycznymi. Najbardziej krytyczni wobec propozycji są wyborcy koalicji rządzącej. W tej grupie aż 84 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a kolejne 7 proc. – „raczej nie”. Jedynie 5 proc. badanych z tego elektoratu deklaruje umiarkowane poparcie dla inicjatywy, natomiast odpowiedzi „zdecydowanie tak” nie wskazał nikt.

Odmienne nastroje widoczne są wśród wyborców opozycji. W tej grupie 41 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23 proc. – „raczej tak”. Sprzeciw wyraziło łącznie 29 proc. ankietowanych, w tym 19 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 10 proc. – „raczej nie”. Niezdecydowanych było 7 proc.

Wśród pozostałych wyborców dominują postawy sceptyczne, choć mniej jednoznacznie niż w elektoracie koalicji rządzącej. Poparcie dla pomysłu zadeklarowało 19 proc. respondentów z tej grupy, podczas gdy sprzeciw wyraziło 64 proc. Ankietowani niezwiązani z głównymi blokami politycznymi relatywnie częściej niż inni odpowiadali również „nie wiem/trudno powiedzieć” – taką odpowiedź wskazało 17 proc.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8–10 maja 2026 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób

