Świątek awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu

W czwartej rundzie Wimbledonu polska tenisistka okazała się lepsza od 22-letniej zawodniczki z Danii Clary Tauson. Zdecydowanie bardziej wyrównany był pierwszy set. W drugim Polka dominowała już wyraźnie, a Dunka miała problemy ze zdrowiem, co przełożyło się na szybkie rozstrzygnięcie. Mecz zakończył się wynikiem 6:4 6:1.

– Clara powiedziała mi, że jest chora i źle się czuje. Mam nadzieję, że wszystko z nią będzie dobrze – powiedziała po meczu Iga Świątek.

W 1/4 finału zawodów w Londynie rywalką Świątek będzie rozstawiona z numerem 19. Rosjanka Ludmiła Samsonowa.

Droga Igi Świątek do ćwierćfinału

W trzeciej rundzie przeciwniczką Polki była Amerykanka Danielle Collins. Tenisistka z Raszyna wygrała w dwóch setach 6:2 6:3.

W drugiej rundzie polska tenisistka okazała się lepsza od Amerykanki Catherine McNally. Mecz Świątek-McNally trwał prawie dwie i pół godziny i zakończył się wynikiem 5:7, 6:2, 6:1.

W pierwszej rundzie Wimbledonu po dobrym meczu Świątek pokonała w dwóch setach 22-letnią rosyjską zawodniczkę Polinę Kudiermietową.

Polka wyrównała dotychczasowy rekord

Na razie Iga Świątek nie odniosła na Wimbledonie spektakularnych sukcesów. Najlepsza polska tenisistka – pięciokrotna triumfatorka Wielkiego Szlema (cztery razy Rolland Garros, raz US Open) – najwyżej doszła w roku 2023 – do ćwierćfinału. Mimo to Iga jest jedną z faworytek turnieju. Obecnie w rankingu WTA plasuje się na czwartym miejscu.

Turniej Wimbledon

Wimbledon to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa, zarazem najstarszy i najbardziej prestiżowy. Rozgrywany jest na kortach trawiastych. Zawody rozgrywane są corocznie na przełomie lipca i sierpnia, czyli w połowie sezonu tenisowego. Podczas gdy standardowe turnieje trwają tydzień, wielka czwórka jest zawsze rozplanowana na dwa tygodnie. Ponadto, mężczyźni grają mecze nie do dwóch, lecz do trzech wygranych setów.

