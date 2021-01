Pierwsze wpisy Bidena i Harris po zaprzysiężeniu. Stanowcze zapowiedzi obojga polityków

Joe Biden złożył w środę przysięgę i oficjalnie objął urząd 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Również Kamala Harris została zaprzysiężona na wiceprezydenta USA. Będzie pierwszą kobietą na tym urzędzie.

Na oficjalnych kontach nowego prezydenta i wiceprezydenta USA na Twitterze pojawiły się już pierwsze wpisy. Biden zapowiedział, że jeszcze dziś uda się do Gabinetu Owalnego i rozpocznie pracę.

"Nie ma czasu do stracenia, jeśli chodzi o rozwiązywanie kryzysów, przed którymi stoimy. Dlatego dzisiaj wybieram się do Gabinetu Owalnego, aby od razu przystąpić do odważnych działań i natychmiastowej pomocy rodzinom amerykańskim" – napisał nowy prezydent Stanów Zjednoczonych.

Kamala Harris była znacznie bardziej oszczędna w słowach. Zamieściła jedno krótkie zdanie.

"Gotowa by służyć" – napisała nowa wiceprezydent USA.

