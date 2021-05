Słowacja znosi stan wyjątkowy od soboty

Odejście od stanu wyjątkowego oznacza, że w całym kraju przestanie obowiązywać godzina policyjna, która ograniczała wychodzenie z domów w godzinach 21-1. Nie obowiązuje także zakaz zgromadzeń. Pozostałe restrykcje związane z funkcjonowaniem gospodarki, kultury i sportu władze mogą wprowadzać dzięki uchwalonej w piątek przez parlament i natychmiast podpisanej przez prezydent Zuzanę Czaputovą ustawy o mobilizacji gospodarczej.

Stan wyjątkowy pozwalał na wydawanie lekarzom nakazu pracy w szpitalach oraz zamawianie bez przetargów leków i środków ochrony bezpośredniej. Umożliwiał też wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia bezpośrednio z budżetu z pominięciem resortu zdrowia.

Informując o zniesieniu stanu wyjątkowego, premier Eduard Heger powiedział, że epidemia trwa nadal i dlatego obywatele muszą przestrzegać istniejących ograniczeń. Zachęcał ich również do szczepień.

Stan wyjątkowy obowiązywał na Słowacji od początku października 2020 r. Od tego czasu był kilkakrotnie przedłużany, ostatnio 26 kwietnia.

Słowacy będą szczepić Sputnikiem V

Rosyjska szczepionka przeciw COVID-19 Sputnik V najprawdopodobniej będzie stosowana na Słowacji od czerwca - zapowiedział w środę minister zdrowia Vladimir Lengvarsky. Jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by włączyć ten preparat do programu szczepień.

– Mamy podpisaną ostateczną opinię, czyli zgodę na jej wykorzystanie, przez stronę rosyjską. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty szczepionki staną się naszą własnością – powiedział minister.

Lengvarsky wskazał, że do uporządkowania są jeszcze sprawy związane z logistyką i punktami szczepień, co ma zająć dwa tygodnie. Minister stwierdził, że zgodę na wykorzystanie rosyjskiej szczepionki podpisze po ostatnich uzgodnieniach z władzami kraju. Sputnik V ma być przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 lat.

Czytaj też:

Pięć krajów Europy chce porozumienia ws. podróży osób zaszczepionychCzytaj też:

47-latka zmarła po AstraZenece. Sąsiad Polski wstrzymuje szczepienia