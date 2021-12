Łukaszenka spotkał się z Putinem. "Wciąż nas duszą"

Białoruski przywódca dziękował gospodarzowi Kremla za gospodarcze wsparcie.

– Oczywiście, znają Państwo sytuację na Białorusi. Jestem panu bardzo wdzięczny, przede wszystkim panu osobiście, za to, co pan zrobił dla Białorusi – mówił Łukaszenka.

– Nie chcę schlebiać. Nie chodzi tu o pochlebstwa. Chodzi o to, że każda nasza propozycja czy prośba, każde polecenie skierowane do tej czy innej osoby, spotyka się z odzewem. Rosyjskie firmy, rząd i banki przychodzą nam z pomocą i wspierają nas w tych trudnych czasach sankcji. Wciąż nas duszą. Wprowadzono pięć pakietów, mówi się o szóstym. Poza tym, te sankcje są bezsensowne, nikomu niepotrzebne – dodał.

W trakcie spotkania omówione zostały plany wspólnych ćwiczeń wojskowych, jakie odbędą się na Białorusi w lutym lub marcu 2022 roku.

Projekt nowej konstytucji

Białoruskie władze opublikowały projekt nowej konstytucji. Referendum ws. jej przyjęcia zaplanowano na luty 2022 roku.

W myśl nowej konstytucji prezydentowi przysługiwałby immunitet nawet po zakończeniu kadencji. Oznacza to, że Łukaszenka nie mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zbrodnie nawet złożeniu mandatu.

Kadencja nowo wybranych prezydentów zostałaby ograniczona do dwóch, co w praktyce oznacza, że Łukaszenka mógłby pozostać na swoim stanowisku do 2035 roku. Kandydat na najwyższy urząd na Białorusi musiałby mieć co najmniej 40 lat (obecnie 35) i mieszkać na Białorusi od co najmniej 20 lat (obecnie 10). Nie może również posiadać obywatelstwa innego kraju. Kandydata dyskwalifikowałaby także np. Karta Polaka.

