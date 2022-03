Zgrzyt na linii Polska-Ukraina? MSZ odpowiada Zełenskiemu

15 marca Polska zaproponowała wysłanie misji pokojowej NATO na Ukrainę. Mówił o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, który razem z premierem Mateuszem Morawieckim i premierami Czech i Słowenii, udał się z wizytą do Kijowa.

W niedzielę o propozycję Kaczyńskiego pytany był w wywiadzie dla rosyjskich mediów niezależnych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział, że wprowadzenie sił pokojowych na Ukrainę jest pomysłem Polski i że "na razie nie do końca rozumie" tę propozycję. "Na spotkaniu z polskimi kolegami wyjaśniłem, że nie jest nam potrzebny zamrożony konflikt na terytorium naszego państwa" – zaznaczył Zełenski.

Jasina: Projekt Kaczyńskiego pozostaje do dyspozycji Ukrainy

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poproszony we wtorek o komentarz do słów ukraińskiego prezydenta stwierdził, że "całość tego wywiadu jest nieco bardziej skomplikowana". – Pan prezydent Zełenski mówi, że nie chce mieć na Ukrainie zamrożonego konfliktu. Myślę, że całkowicie zgadzamy się z panem prezydentem Zełenskim i z jego zdefiniowanej tej sprawy, bo też nie chcemy, żeby ten konflikt na Ukrainie trwał długo, był zamrożony i żeby nie można było ukraińskiego społeczeństwa przed nim ratować – powiedział Jasina.

Tłumaczył, że "projekt pana premiera Kaczyńskiego pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich przyjaciół". – Nawiążę do wypowiedzi ministra Dworczyka: jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w przypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego i jego próśb – oświadczył rzecznik MSZ.

Propozycja Kaczyńskiego dotycząca misji pokojowej NATO na Ukrainie została wcześniej odrzucona przez szefa Sojuszu Jensa Stoltenberga. Amerykańskich żołnierzy na terytorium Ukrainy nie chce wysyłać także prezydent USA Joe Biden.

Czytaj też:

Jaki jest cel Putina na Ukrainie? Kwaśniewski odpowiadaCzytaj też:

PiS odcina się od Orbana? "Dowiedzieli się czegoś od Amerykanów"