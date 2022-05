Ukraiński wywiad: Kreml przygotowuje społeczeństwo na możliwą klęskę

Agencja Interfax-Ukraina, powołując się na Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) podaje, że "szefowie kremlowskich kanałów telewizyjnych, mediów internetowych i armii botów otrzymali instrukcje przejścia na nową politykę informacyjną" dotyczącą inwazji na Ukrainę.

"Armia kraju okupującego ponosi katastrofalne straty i porażki ze strony obrońców Ukrainy. Aby zmienić postrzeganie przez Rosjan militarnej «niezwyciężoności» i przygotować społeczeństwo na możliwą klęskę, rosyjskie media nakazały mówić o wojnie rosyjsko-ukraińskiej jako zbrojnej konfrontacji między Rosją a wszystkimi krajami Unii Europejskiej i NATO. Zdaniem kremlowskich spin doktorów politycznych, zmniejszyłoby to wstyd przegranej z silniejszym przeciwnikiem" – napisano w raporcie wywiadu.

Według agencji moskiewscy propagandyści "będą teraz prać mózgi Rosjanom pomysłami o potrzebie zjednoczenia dla własnego przetrwania i ślepego zaufania do polityki kremlowskiego dyktatora".

9 maja w Rosji bez zwycięskiej narracji

Ośrodek Studiów Wschodnich zwraca uwagę, że w przemówieniu wygłoszonym w Dzień Zwycięstwa przez prezydenta Władimira Putina zabrakło deklaracji dotyczących możliwych przyszłych działań Moskwy, w tym jakichkolwiek odniesień do mobilizacji, dalszej eskalacji lub zakończenia działań zbrojnych. "Brak konkretnych odniesień do działań na froncie należy tłumaczyć brakiem sukcesów wojskowych, które można by przedstawić jako zwycięstwo" – czytamy w analizie OSW.

Atakując Ukrainę, Putin wywołał konflikt, który przekształcił się w największą konfrontację zbrojną w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej, choć Moskwa nazywa swoje działania "specjalną operacją wojskową". Inwazja doprowadziła do tego, że ponad 5,5 mln Ukraińców uciekło za granicę, z czego najwięcej (3,2 mln) do Polski.

Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Rosyjska armia nigdy nie doświadczyła takiej klęskiCzytaj też:

Rosja bez sukcesów na Ukrainie. Kremlowskim propagandystom puszczają nerwy