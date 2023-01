"Zaszła poważna pomyłka". Zełenski: Wysłałem list do prezydenta Macrona

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, aby uniemożliwić wykorzystanie przez Rosję paryskich igrzysk do propagowania agresji.

Rosja wystąpi na igrzyskach?

W swoim codziennym wideo Zełenski przypomniał, że 29 stycznia rosyjscy żołnierze kilkakrotnie ostrzelali Chersoń. W wyniku ataku zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych.

– W takich warunkach, na tle ciągłych rosyjskich ataków terrorystycznych na nasze miasta, na nasze wsie to nawet szokujące, że musimy przekonywać biurokratów z międzynarodowego sportu do odmowy jakiegokolwiek wsparcia państw terrorystycznych – podkreślił.

Ukraiński przywódca jest zdziwiony działaniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zmierzającymi do przywrócenia możliwości startów dla rosyjskich sportowców. Jak stwierdził, jest to „próba powiedzenia całemu światu, że terror może być czymś akceptowalnym, że można przymykać oko na to, czym jest Rosja”.

Apel do Macrona

– Dzisiaj wysłałem list do pana prezydenta Macrona – właśnie z tej okazji i jako kontynuację naszej rozmowy, która miała miejsce 24 stycznia. Przygotowując się do igrzysk w Paryżu, musimy mieć pewność, że Rosja nie będzie w stanie wykorzystać ich lub jakiejkolwiek innej międzynarodowej imprezy sportowej jako wydarzenia do propagowania agresji lub własnego szowinizmu państwowego – podkreślił Zełenski.

Dodał, że w pierwszej połowie XX wieku w Europie "popełniono zbyt wiele błędów, które doprowadziły do bardzo strasznych tragedii". – Zaszła też poważna pomyłka olimpijska. Ruch olimpijski i państwa terrorystyczne zdecydowanie nie powinny się krzyżować – podkreślił prezydent Ukrainy.

Wybory prezydenckie w Czechach. Zełenski zwrócił się do Pavela