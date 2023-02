Polska i inne państwa piszą w sprawie uczestnictwa Rosjan w igrzyskach

Międzynarodowy Komitet Olimpijski próbuje znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Rosjanom i Białorusinom wziąć udział w igrzyskach olimpijskich. Działacze powołują się na opinie specjalistów ONZ ds. praw człowieka, którzy twierdzą, że sportowcy z tych państw nie powinni być wyłączeni z udziału w igrzyskach z powodu paszportów.

Przedstawiciele rządów ponad 30 państw, w tym Polski, wzywają MKOI do wyjaśnienia sprawy ewentualnego dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Niejasna "zasada neutralności"

Domagają się zdefiniowania "zasady neutralności", która ma pomóc rosyjskim i białoruskim sportowcom powrócić do rywalizacji bez identyfikowania się z własnym krajem. Przedstawiciele rządów w liście skierowanym do władz MKOI wskazują, że są obawy co do tego, jak będzie to przebiegać w praktyce.

"Sportowcy z tych krajów są bezpośrednio finansowani i wspierani przez ich państwa. W przeciwieństwie np. do profesjonalnych tenisistów" – wskazują.

Nie ma zgody na udział Rosji w igrzyskach

Polska i inne państwa podkreśliły, że nie zgodzą się, aby Rosjanie i Białorusini zostali dopuszczeni do rywalizacji, dopóki kwestia modelu neutralności nie zostanie konkretnie wyjaśniona.

List był rezultatem szczytu, który odbył się online 10 lutego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządów, którzy wysłuchali wypowiedzi prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dopóki trwa inwazja Rosji na Ukrainę, to sportowcy z tego kraju nie powinni mieć możliwości uczestniczenia w igrzyskach w Paryżu.

Pod dokumentem podpisały się takie państwa jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania i Francja.

MSZ Ukrainy: Rosjanie mordują i gwałcą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy na Twitterze poinformowało, że "rosyjscy sportowcy regularnie biorą udział w imprezach wspierających rosyjski reżim i wojnę".

"Misja olimpijska powinna polegać na odwadze, życzliwości i inspiracji. Rosyjska 'misja olimpijska' dotyczy kradzieży, morderstw i gwałtów" – czytamy na Twitterze.

