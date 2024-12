Premier Słowacji: Ukraińcy zostaną zdradzeni

Do przyszłości Ukrainy w kontekście wciąż trwającej wojny z Rosją słowacki przywódca odniósł się w rozmowie z brazylijskim dziennikiem "Folha de S. Paulo".

Czarny scenariusz dla Ukrainy. Robert Fico: Straci 1/3 swojego terytorium

W wywiadzie tym Robert Fico przyznał wprost, że nie wierzy w scenariusz zakończenia konfliktu, który byłby optymistyczny dla Kijowa. – Ukraina dała się wciągnąć w historię, która nie mogła się dobrze skończyć dla tego kraju. Straci swoje terytorium i nie zostanie zaproszona do NATO – stwierdził.

Według premiera Słowacji, Ukraina może stracić nawet jedną trzecią swojego terytorium. Co otrzyma w zamian? – Zostaną jej zaoferowane gwarancje bezpieczeństwa, na przykład obecność obcych wojsk. Jeśli to jest brane pod uwagę jako szczęście dla Ukrainy, o którym wszyscy mówią, to sądzę, że Ukraińcy zostaną zdradzeni – powiedział Fico.

Bez tego wojna się nie skończy

Przypomnijmy, że w jednym z niedawnych wywiadów słowacki przywódca przyznał, że nie wierzy w realizację obietnicy Trumpa zakładającej zakończenie wojny w ciągu 24 godzin. Według niego, to retoryka kampanii i trudno będzie ją spełnić.

Fico podkreślił, że znaczne ograniczenie wsparcia USA dla Ukrainy "byłoby sposobem na rozwiązanie" konfliktu, ponieważ "wojna się nie skończy, dopóki Zachód masowo będzie wspierać Ukrainę".

Jednocześnie odrzucił scenariusz, w którym to Unia Europejska bierze na siebie cały ciężar wsparcia Ukrainy, jeśli Stany Zjednoczone pod wodzą Trumpa odmówią jej dalszej pomocy.

Stanowisko premiera Słowacji odnotowała wówczas ukraińska agencja UNIAN, która napisała: "Zostawcie Ukraińców bez broni: Fico podał przepis na 'pokój' na Ukrainie".

Czytaj też:

Plan Macrona: Polskie wojska mogą stacjonować na UkrainieCzytaj też:

Zbliża się koniec wojny na Ukrainie? "Rosja jest bliska osiągnięcia celów"Czytaj też:

Zełenski może opuścić Ukrainę? "Od dwóch tygodni krąży plotka"