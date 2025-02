Zełenski stawia warunki pokoju. "Uwolnienie więźniów, wejście do NATO"

24 lutego w Kijowie przywódcy 13 krajów biorą udział w szczycie, na którym omówiona jest strategia Ukrainy i formaty gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent Zełenski powiedział, że do wydarzenia dołączy online 24 kolejnych przywódców.

Podczas wydarzenia przywódca Ukrainy mówił o tym, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o pokoju. Po pierwsze: Ukraina i Europa powinny zasiąść do stołu negocjacyjnego. – Wojna trwa przeciwko Ukrainie, więc Ukraina powinna zasiąść do stołu negocjacyjnego razem z Europą. W końcu strategicznym celem Rosji jest Europa, europejski styl życia, a zatem bezpieczeństwo i los Europy nie mogą być określane bez Europy – stwierdził Zełenski cytowany przez ukraińską agencję UNIAN. Kijów mocno krytykuje działania USA, które prowadzą obecnie rozmowy dwustronne z Rosją.

"Ukraina na to zasługuje"

Drugi krok to uwolnienie więźniów. – Rosja musi uwolnić Ukraińców. Ukraina jest gotowa wymienić wszystkich za wszystkich i jest to uczciwa opcja – zapewnił prezydent Ukrainy.

Trzeci krok to członkostwo Ukrainy w NATO i UE. – Ukraina i wiele państw na świecie twierdzi, że NATO jest obecnie najprostszym, najtańszym i najbardziej niezawodnym sposobem na zagwarantowanie pokoju i spokoju w Europie. I to jest prawda. To gotowy i skuteczny system gwarancji bezpieczeństwa, który działa od dziesięcioleci i zapobiega wybuchowi wojny nawet tam, gdzie jest granica z Rosją. Musimy być uczciwi: Ukraina zasługuje nie tylko na członkostwo w UE, ale także na gwarancje bezpieczeństwa udzielane przez NATO – podkreślił Zełenski.

Według Kijowa do ustanowienia sprawiedliwego pokoju konieczne jest także zobowiązanie się poszczególnych krajów do zapewnienia Ukrainie realnych gwarancji bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Doradca Zełenskiego: Rosja zaatakuje także przesmyk suwalskiCzytaj też:

Zdalne przemówienie Dudy w Kijowie: Nigdy nie porzucimy Ukrainy