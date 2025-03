Trump rozmawiał z Orbanem. Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia

Premier Węgier Viktor Orban przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, podczas której strony rozmawiały o osiągnięciu pokoju na Ukrainie i możliwym porozumieniu między USA i Rosją, a także skrytykowały europejskich przywódców, którzy zdaniem Budapesztu próbują zablokować działania Waszyngtonu.

Poinformował o tym rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs, cytując ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto. Podkreślił, że głównym tematem rozmów było osiągnięcie pokoju na Ukrainie.

Po skandalu w Waszyngtonie Trump rozmawiał z Orbanem

"Minister Szijjarto podkreślił poparcie Węgier dla wysiłków pokojowych prezydenta Trumpa, argumentując, że porozumienie między USA i Rosją jest jedyną realną drogą do pokoju, i skrytykował europejskich przywódców, którzy próbują zablokować te wysiłki" – napisał Kovacs na platformie społecznościowej X.

Według niego w tym tygodniu spodziewane są dalsze kontakty na wysokim szczeblu między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi.

Wcześniej informację o rozmowie telefonicznej Trumpa z Orbanem podał nieoficjalnie węgierski portal Index, powołując się na źródła w amerykańskiej ambasadzie w Budapeszcie. Serwis zwrócił uwagę, że rozmowa miała miejsce po kłótni prezydentów USA i Ukrainy w Gabinecie Owalnym w ostatni piątek.

Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się przed kamerami. Rozmowy zostały zerwane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał w zeszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się skandalem.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni na oczach całego świata.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński prezydent "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Awantura w Białym Domu. Odwołana konferencja prasowa, nie ma umowy o minerałach

Zełenski opuścił Biały Dom przed czasem (według niektórych doniesień został wyrzucony), a zaplanowana wcześniej wspólna konferencja prasowa obu prezydentów została odwołana. Nie doszło również do podpisania umowy o minerałach, która miała być głównym punktem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie i zapewnić Kijowowi dalsze amerykańskie wsparcie potrzebne do obrony przed rosyjską inwazją.

