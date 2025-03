Brytyjska broń nuklearna będzie chronić Kanadę? "Przed Trumpem"

Chrystia Freeland, była wicepremier i minister finansów Kanady zasugerował utworzenie bliskiego sojuszu z Wielką Brytanią i Francją, czyli państwami NATO, które dysponują bronią jądrową. Zdaniem polityk Liberalnej Partii Kanady, taka współpraca mogłaby pomóc w ochronie Kanadyjczyków przed "potencjalnym zagrożeniem ze strony prezydenta USA". – Donald Trump chce zmienić nasze granice – powiedziała Chrystia Freeland, cytowana przez brytyjski dziennik "The Telegraph".

Freeland, która zamierza ubiegać się o stanowisko szefa kanadyjskiego rządu, uważa, że przywódca Stanów Zjednoczonych "stanowi bezpośrednie zagrożenie dla suwerenności" Kanady. Chodzi o wypowiedzi Trumpa, w których opowiada się za przyłączeniem Kanady do USA jako 51. stanu. – Kanada i Stany Zjednoczone to naprawdę byłoby coś. Pozbylibyśmy się tej sztucznie narysowanej linii – mówił prezydent USA. I dodał, że Ameryka "w zasadzie chroni Kanadę", za co Kanada "musi zapłacić".

Broń nuklearna

Francja i Wielka Brytania mają własne arsenały jądrowe. Francja posiada 290 głowic jądrowych, w tym międzykontynentalne pociski podwodne i pociski powietrze-ziemia, rozmieszczone w trzech bazach. Arsenał Wielkiej Brytanii składa się z 225 pocisków podwodnych, wszystkie znajdują się w bazie Faslane w Szkocji.

Stany Zjednoczone posiadają w swoim atomowym arsenale 5428 głowic. Ponadto, w ramach programu Nuclear Sharing NATO, około 100 głowic (dane są szacunkowe) zostało rozmieszczone przez USA w krajach sojuszniczych. Są to: Belgia, Holandia, Niemcy, Turcja oraz Włochy.

Odwet za działania Trumpa

Prezydent USA Donald Trump nałożył ogromne cła na import z Kanady i Meksyku oraz znacząco podniósł cła na towary z Chin.

W odwecie rząd Kanady zapowiedział wprowadzenie szerokiego pakietu ceł na produkty wyprodukowane w USA. W pierwszej fazie na towary pochodzące od amerykańskich eksporterów, warte około 20,6 mld dolarów, nałożone zostanie 25-proc. cło. Druga tura regulacji obejmie towary o wartości 125 mld dolarów kanadyjskich. Na liście znajdą się takie produkty jak samochody osobowe i ciężarowe, stal i aluminium.

Czytaj też:

Prezydent Duda reaguje na decyzję Trumpa. "Ubolewam"Czytaj też:

Zełenski wyciąga rękę do Trumpa. "Ukraina jest gotowa"