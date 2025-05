Jak podaje rosyjskie MON, że żołnierze Putina przejęli miejscowość Gornal, która – według informacji resortu – była ostatnią miejscowością kontrolowaną przez oddziały ukraińskiego wojska w obwodzie kurskim.

Działania wedle założeń Putina

W komunikacie zaznaczono, że siły rosyjskie kontynuują "tworzenie pasa bezpieczeństwa" na terytorium przygranicznych rejonów obwodu sumskiego Ukrainy.

Działanie pokrywa się z marcową deklaracją prezydenta Rosji Władimira Putina, który mówił, że armia rosyjska powinna utworzyć w ukraińskim obwodzie sumskim strefę buforową.

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Było to duże zaskoczenie dla Rosjan. Kijów podkreślał, że celem tego manewru jest zmuszenie Moskwy do przerzucenia części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy do tego regionu.

USA i Ukraina uzgodniły warunki zakończenia wojny

Podczas rozmów w Londynie strony ukraińska i amerykańska opracowały listę warunków zawierającą 22 "bardzo szczegółowe” działania mające doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją.

– Ukraińcy nie polubili wszystkich, ale nikt nie będzie lubił ostatecznego stanowiska, jakie ustalisz. To normalne, gdy prowadzisz negocjacje. Ale jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji jeśli chodzi o Ukraińców, czujemy się bardzo komfortowo tam, gdzie jesteśmy teraz – poinformował specjalny przedstawiciel prezydenta USA Keith Kellogg w rozmowie z Fox News.

Na retorykę ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który stwierdził, że Rosja odniosła zwycięstwo w wojnie, Kellogg odpowiedział, że nie jest to prawdą.

– Federacja Rosyjska nie wygrywa tej wojny. Przez ostatnie półtora roku Rosja nie odniosła żadnego sukcesu. Stracili setki tysięcy żołnierzy, posuwają się o metry, nie kilometry. A Ukraińcy walczą zaciekle na swojej ziemi. Więc kiedy Federacja Rosyjska mówi, że wygrywa, to nieprawda – zauważył Kellogg.

