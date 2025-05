Rosyjski atak na Ukrainie. Zginęli cywile

Do ataku doszło o poranku. Według wstępnych informacji serwisu Hromadske, Rosjanie wykorzystali drona bojowego Lancet. To urządzenie przeznaczone do zwalczania celów morskich, powietrznych i lądowych.

Tragiczny bilans rosyjskiego ataku

Reuters informuje, że oprócz co najmniej dziewięciu ofiar śmiertelnych, pięciu pasażerów zostało rannych. "Lekarze i ratownicy zostali pilnie wysłani na miejsce zdarzenia'" – zaznaczył Igor Tkaczenko.

Atak nastąpił po pierwszych od trzech lat bezpośrednich rozmowach pokojowych Ukrainy i Rosji, do których doszło w Turcji.

Jurij Żarko, szef gminy Biłopole ogłosił, że w mieście obowiązuje żałoba od 17 do 19 maja.

"Ten dzień przejdzie do historii naszego miasta jako 'Czarna Sobota'. Nawet naziści nie zrobili czegoś takiego" – przekazał samorządowiec w mediach społecznościowych.

Rozmowy pokojowe w Stambule

Jak podał w piątek Reuters, strona rosyjska przedstawiła w Stambule warunki, które według ukraińskiego źródła są "nie do przyjęcia" dla Kijowa. Agencja poinformowała, że żądania postawione Ukraińcom przez Rosjan są nierealistyczne i wykraczają poza wszystko to, co omawiano do tej pory.

Według telewizji Sky News Moskwa chce, aby w ramach zawieszenia broni Kijów wycofał swoje wojska z czterech ukraińskich obwodów anektowanych przez Rosję, których armia rosyjska nie kontroluje w całości.

Według ustaleń "The Economist" szef rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski zagroził zajęciem również obwodów sumskiego i charkowskiego. Dwa źródła zaznajomione z rozmowami przekazały, że Miedinski stwierdził, iż Rosja jest gotowa walczyć tak długo, jak będzie to konieczne, nawiązując w ten sposób do wojen z początku XVIII wieku, prowadzonych przez cara Piotra Wielkiego ze Szwecją, które trwały 21 lat.

