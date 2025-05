Nietypowe manewry w Finlandii. Piloci NATO lądują na autostradzie

Piloci NATO ćwiczą na wypadek wybuchu ewentualnego konfliktu z Rosją. W środkowej Finlandii na zamkniętej dla ruchu naziemnego autostradzie lądowały m.in. F/A-18 Hornet i samoloty szkoleniowe Hawk. Samoloty biorą udział w manewrach Baana, co po fińsku oznacza drogę. To organizowane corocznie ćwiczenia fińskich sił powietrznych, podczas których piloci trenują podejścia do lądowania na autostradach. Ćwiczenie takich manewrów jest konieczne, gdyż w przypadku wojny, pierwszymi celami rosyjskich ataków powietrznych będą natowskie lotniska.

twitter

Ćwiczenia mają przygotować siły powietrzne na ewentualny konflikt z Rosją i są elementem nowoczesnej doktryny wojskowej NATO. To pierwszy raz, gdy ćwiczenia obejmują także manewry na fińskim pasie autostradowym. Trenują je m.in. jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata holenderski F-35 Lightning, który po pewnym czasie kieruje się na zamknięty odcinek autostrady w pobliżu bazy Tikkakoski, gdzie wykonuje manewr przyziemienia, po czym ponownie podrywa maszynę do dalszego lotu. Takie ćwiczenie powtarza kolejny F-35, a następnie do akcji wkraczają fińskie myśliwce F/A-18 Hornet.

Ostatni raz takie ćwiczenia odbyły się w latach 80.

Manewry w Finlandii zakończą się w piątek. Holenderscy piloci przybyli do Finlandii, by uczyć się od Finów. W Holandii podobne ćwiczenia przeprowadzano ostatnio 41 lat temu. Ich celem jest nie tylko doskonalenie umiejętności pilotów, ale także budowanie interoperacyjności sił powietrznych NATO w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji. W przypadku wybuchu konfliktu precyzyjne ataki rakietowe mogą zniszczyć duże bazy lotnicze. Rozproszone rozmieszczenie zwiększa szanse na przetrwanie sił powietrznych.

Fińskie Siły Powietrzne regularnie organizują takie manewry, a w ubiegłym roku uczestniczyli w nich także piloci niemieckich Eurofighterów i amerykańskich F-35. Finowie wskazują, że skuteczność tej taktyki potwierdza przykład ukraińskiego lotnictwa, które mimo znacznej przewagi Rosji wciąż prowadzi działania bojowe w powietrzu.

Czytaj też:

Rosja ćwiczy na Bałtyku. Element rywalizacji o dominację nad akwenemCzytaj też:

Poderwano polskie myśliwce. Reakcja na działania Rosji