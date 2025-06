Masakra w Strefie Gazy. Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących zdobyć jedzenie

Agencja Reutera pisze o krążących w mediach społecznościowych nagraniach pokazujących zmasakrowane ciała leżące na ulicy w Chan Junis w południowej części Strefy Gazy.

Izraelska armia (IDF) przyznała się do oddania strzałów w tym rejonie, informując, że bada incydent. "Dzisiaj rano zidentyfikowano zgromadzenie w pobliżu ciężarówki z pomocą humanitarną, która utknęła w okolicy Chan Junis, a także w pobliżu żołnierzy Sił Obronnych Izraela działających w tym rejonie" – napisano w oświadczeniu.

"IDF jest świadome doniesień o kilku osobach rannych w wyniku ostrzału (...). Szczegóły incydentu są w trakcie weryfikacji. IDF żałuje wszelkich szkód wyrządzonych osobom niezaangażowanym i działa w celu zminimalizowania szkód dla nich w jak największym stopniu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo naszym żołnierzom" – przekazało izraelskie wojsko.

Żołnierze Izraela strzelali z czołgu do Palestyńczyków walczących o jedzenie

Świadkowie, którzy rozmawiali z dziennikarzami Reutersa powiedzieli, że czołgi IDF wystrzeliły co najmniej dwa pociski w kierunku tłumu liczącego tysiące osób, który zebrał się na głównej drodze w nadziei na otrzymanie żywności z ciężarówek poruszających się tą trasą.

– Nagle pozwolili nam ruszyć do przodu i kazali wszystkim się zebrać, a potem zaczęły spadać pociski – powiedział rozmówca Reutersa o imieniu Alla, przebywający po ostrzale w Szpitalu Nassera w Chan Junis. Agencja podkreśla, że z braku miejsc ranni leżą na podłodze i na korytarzach.

Palestyńscy medycy poinformowali, że w wyniku ataku zginęło co najmniej 59 osób, a 221 zostało rannych, z czego co najmniej 20 jest w stanie krytycznym. Ofiary były przewożone do szpitala samochodami cywilnymi, rikszami i wozami ciągniętymi przez osły.

To największa liczba ofiar śmiertelnych w ciągu jednego dnia od wznowienia pomocy humanitarnej dla Gazy w maju – podkreśla Reuters.

Czytaj też:

Ambasador USA w Izraelu: Rzeź w Gazie nie ustanie dopóki będzie tam Hamas