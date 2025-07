Niepokojący ruch Iranu. Chodzi o broń jądrową

Regulacja ws. kooperacji z MAEA została przyjęta przez irański parlament 25 czerwca br., po ataku Stanów Zjednoczonych na obiekty nuklearne zlokalizowane w Iranie, do którego doszło w nocy z 21 na 22 czerwca.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ostrzega

Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zażądała 12 czerwca br. wyjaśnień od władz Iranu ws. śladów uranu, które zostały znaleziono w miejscach, których Teheran nie zgłosił jako obiekty nuklearne. Zdaniem MAEA, Iran wzbogacił ilość uranu pozwalającą na stworzenie dziewięciu ładunków nuklearnych.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi stwierdził, że w ciągu kilku miesięcy Iran może rozpocząć proces wzbogacania uranu. Jak zauważył, atak Stanów Zjednoczonych na trzy irańskie ośrodki jądrowe poważnie je uszkodził, ale nie doprowadził do całkowitej dewastacji.

Grossi uważa, że Iran nadal ma "przemysłowe i technologiczne możliwości", by powrócić do wzbogacania uranu. – Jeśli zechcą, będą mogli znowu to robić – powiedział szef MAEA. Jego zdaniem, to tylko "kwestia miesięcy".

Trump: Jeśli tak się stanie, ponownie zbombardujemy Iran

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pod koniec czerwca ponowne zbombardowanie Iranu "bez wahania", jeśli okaże się, że ten kraj nadal będzie miał zdolność wzbogacania uranu do poziomu pozwalającego na uzyskanie broni jądrowej. Przywódca stwierdził jednocześnie, że Teheran jest wyczerpany.

Wypowiedź Trumpa padła podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Amerykański prezydent został zapytany, czy jest gotów ponownie dokonać ataku na Iran, jeśli informacje wywiadowcze będą wskazywać, że Teheran wciąż ma zdolność do pozyskania broni atomowej. Przywódca przyznał, że "bez wątpienia" i "absolutnie" to uczyni.

Jednocześnie Donald Trump przyznał, że wątpi w to, iż Iran posiada tajne instalacje i by jego celem było kontrolowanie swojego programu atomowego.

– Oni są wyczerpani, Izrael też jest wyczerpany – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. – Ostatnia rzecz, o której teraz myślą, to atom. Myślą o jutrze, próbują żyć. To taki bałagan. To miejsce zostało zbombardowane jak diabli – dodał.

