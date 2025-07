Wstrząsający raport o zbrodniach Izraela. Ciała zostawiali na pożarcie psom

Wstrząsający raport na temat zbrodniczych działań Izraela wymierzonych w ludność cywilną to efekt śledztwa niezależnych izraelskich mediów. Płynące z niego ustalenia potwierdziło portalowi Sicha Mekomit i +972 Magazine siedmiu żołnierzy i oficerów. A są one porażające.

Zbrodnie Izraela w Strefie Gazy. Tanimi dronami atakują cywilów, których ciała zjadają psy

Wynika z nich bowiem, że siły Izraela wykorzystują tanie komercyjne drony z Chin, do których doczepiają adaptery do zrzutu granatów, do celowych ataków na nieuzbrojonych cywilów, w tym dzieci. Ciała ofiar zjadają później bezpańskie psy. Celem takich praktyk jest zmuszenie Palestyńczyków do opuszczenia ich domów lub uniemożliwienie im powrotu do ewakuowanych obszarów.

Wśród izraelskich żołnierzy, na których powołują się media, jest S., który służąc w rejonie Rafahu w 2025 koordynował ataki dronów w dzielnicy, którą wojsko kazało opuścić. Raporty dowódcy batalionu, z którymi mieli okazję zapoznać się dziennikarze, potwierdzają że każdego dnia drony były wykorzystywane do ataków na ludzi. Choć oficjalnie raporty piszą o eliminowaniu terrorystów, S. przyznał, że poza pojedynczymi przypadkami, miażdżąca większość ataków dotyczyła nieuzbrojonych cywilów.

– Było jasne, że ci ludzie próbowali wrócić do swoich domów. Żaden z nich nie był uzbrojony i nigdy niczego nie znaleziono w pobliżu ich ciał. Nigdy nie oddaliśmy strzałów ostrzegawczych. Ani razu – przyznał żołnierz.

Z jego relacji wynika, że ataków dokonywano daleko od miejsc, w których stacjonowali żołnierze. Ciała Palestyńczyków były więc pozostawiane na pastwę bezpańskich psów. Jak podkreślił, zwierzęta te nauczyły się nawet przybiegać na miejsca strzelanin czy eksplozji, bo wiedziały, że prawdopodobnie znajdą tam tam jakieś ciało.

"To jest jak gra wideo. Tyle że ta gra zabija ludzi"

Kolejny z żołnierzy, H., który służył w rejonie Nusejrat, podkreślił że kiedy dowódca wyznaczy wyimaginowaną czerwoną linię, wszyscy którzy ją przekraczają są skazani na śmierć. Linia ta nigdzie nie jest oznaczona, więc Palestyńczycy przekonują się ojej istnieniu "na własnej skórze".

– To jest jak gra wideo. Na środku ekranu jest celownik, a ty widzisz obraz. Jesteś setki metrów dalej, czasem nawet kilometr lub więcej. Potem bawisz się joystickiem, widzisz cel i zrzucasz granat. I to jest nawet całkiem fajne, tyle że ta gra zabija ludzi – powiedział H.

Ustalenia niezależnych dziennikarzy spotkały się z szybką reakcją izraelskich armii, która stanowczo zaprzeczyła, jakoby jej działania były nakierowane na celowe wyrządzanie krzywdy postronnym w Strefie Gazy.

