Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem. Tajemnicze stanowisko Chin

Jak wskazują państwowe media w Chinach, rozmowa miała związek z oczekiwany spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem z Putinem. To właśnie kontakty z USA, a także sytuacja na Ukrainie zwróciła uwagę przywódców.

Putin wychwala Pekin

Pekin wskazuje, że rozmowę zainicjowała Moskwa. Putin miał zaprezentować stanowisko Kremla w sprawie "bieżącej sytuacji kryzysowej" na Ukrainie, a także ostatnich rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych.

CCTV wskazuje, że prezydent Rosji zaznaczył, że jego kraj bardzo ceni sobie "konstruktywną rolę Chin w politycznym rozwiązaniu kryzysów".

Putin zapewnił również, że rosyjsko-chińskie partnerstwo strategiczne "w żadnych okolicznościach się nie zmieni". Rosyjski przywódca wyraził również wolę podtrzymania ścisłych kontaktów z Pekinem.

Zastanawiające słowa przywódcy Chin

Przywódca Chin Xi Jinping w ramach przedstawienia "zasadniczego stanowiska" swojego państwa podkreślił, iż "nie ma prostych rozwiązań dla złożonych problemów". Przedstawiciel Pekinu nie wskazał jednak, do których kwestii się odnosi. – Chiny niezależnie od rozwoju sytuacji utrzymają niezmienne stanowisko i będą nadal namawiać do dialogu i negocjacji – powiedział.

Xi Jinping, nawiązując do relacji Rosji z Chinami, podkreślił, że "z zadowoleniem" przyjmuje "poprawę wzajemnych relacji i promowanie politycznego rozwiązania kryzysu" na Ukrainie.

Ostatni raz do spotkania Xi Jinpinga i Władimira Putina doszło w maju br. w Moskwie. Przywódcy odbyli również w tym roku trzy rozmowy telefoniczne. Doszło również do jednego spotkania online.

Putin nie wyklucza spotkania z Zełenskim

Władimir Putin spotkał się w czwartek z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjan, który przybył do Moskwy z oficjalną wizytą. Po rozmowach zorganizowano konferencję prasową, na której dziennikarze pytali Putina o możliwość jego spotkania z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.

Rosyjski dyktator podkreślił, że sam nigdy nie wykluczał spotkania z prezydentem Ukrainy, choć – jak stwierdził – dotąd nie spełniono warunków, które umożliwiłyby przeprowadzenie takich rozmów.

– Wielokrotnie już mówiłem, że generalnie nie mam nic przeciwko temu, jest to możliwe. Ale żeby to się stało, muszą zostać stworzone pewne warunki. Niestety, wciąż jesteśmy daleko od stworzenia tych warunków – zaznaczył Władimir Putin.

Czytaj też:

Groźby Trumpa nie działają. Chiny nadal będą kupować rosyjską ropęCzytaj też:

Pięć scenariuszy zakończenia wojny. "Tylko jeden jest dobry dla Ukrainy"