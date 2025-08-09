Trzęsienie ziemi w Rosji. Drugie w ciągu niecałego tygodnia

Wyspy Kurylskie to archipelag na Oceanie Spokojnym. Stanowi część obwodu sachalińskiego w Rosji.

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne poinformowało, że hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kimometrów. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych oraz zniszczeniach.

Trzęsienie ziemi w Rosji

W ubiegłą niedzielę na Wyspach Kurylskich doszło do trzęsienia ziemi, które miało magnitudę 6,7. Amerykańskie służby geologicznych i Systemu Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku uważa, że magnituda poprzedniego trzęsienia ziemi wyniosła 7.

30 lipca doszło do trzęsienia ziemi u wybrzeży Kamczatki. Wówczas to fale tsunami, które miały wysokość od 3 do 5 metrów, uderzyły w miasteczko Siewiero-Kurilsk w północnej części Wysp Kurylskich. Na wschodnich wybrzeżach Kamczatki doszło wówczas do trzęsienia o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7.

Rosyjskie media informowały wtedy, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od 1952 roku.

Czytaj też:

Potężne trzęsienie ziemi w Rosji. Trump ostrzega przed tsunami