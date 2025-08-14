Spotkanie Putina z Trumpem. Rosjanie ujawnili szczegóły

W piątek w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce ma odbyć się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Kreml zapowiada, że głównym tematem rozmów będzie sytuacja w Ukrainie, a także omówienie „istotnych” perspektyw gospodarczych.

Jak poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, rozmowy rozpoczną się o godz. 11:30 czasu lokalnego (21:30 w Polsce). Najpierw przewidziane jest spotkanie w wąskim gronie, a następnie udział w negocjacjach wezmą delegacje obu stron. Czas trwania rozmów będzie zależał od ich przebiegu, a po zakończeniu zaplanowano wspólną konferencję prasową.

W skład rosyjskiej delegacji, oprócz Putina, mają wejść m.in. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow, minister finansów Anton Siłuanow, doradca ekonomiczny Kiriłł Dmitrijew oraz sam Uszakow. Dmitrijew, będący kluczowym łącznikiem między Kremlem a otoczeniem Trumpa, rozmawiał wcześniej ze specjalnym wysłannikiem byłego prezydenta USA, Steve’em Witkoffem, m.in. o możliwej współpracy gospodarczej między oboma państwami.

Po zakończeniu rozmów rosyjska delegacja planuje powrót do kraju.

Nawrocki do Trumpa: 15 sierpnia zatrzymaj bolszewików, tak jak Polska w 1920 r.

Według ustaleń portalu 300Polityka i amerykańskiego serwisu Axios Nawrocki podczas łączenia z Waszyngtonem powiedział: – Prezydencie Trump, zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 r. jak Polska, także przy udziale żołnierzy z Ukrainy 15 sierpnia 1920 r.

Zdaniem rozmówców 300Polityki prezydent USA miał się ożywić w momencie, gdy usłyszał prezydenta Polski zwracającego się bezpośrednio do niego. Trump jeszcze raz pogratulował Nawrockiemu zwycięstwa wyborczego i przypomniał pozostałym liderom o poparciu, jakiego mu udzielił. Dodał, że czeka na Nawrockiego w Białym Domu 3 września.

