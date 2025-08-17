Putin gotowy na niewielkie ustępstwo. Nowe doniesienia w sprawie pokoju na Ukrainie

Według źródeł zaznajomionych z przebiegiem rozmów Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce, rosyjski przywódca miał przedstawić propozycję, w której zgadza się na oddanie Ukrainie niewielkich, okupowanych enklaw, ale w zamian oczekuje kontroli nad dużymi częściami wschodnich obwodów.

Znacząca dysproporcja

Putin miał zaoferować zwrot Ukrainie terenów w północnych regionach – obwodzie sumskim i charkowskim – o łącznej powierzchni około 440 km kw.. To obszary, które Rosja okupuje od miesięcy, jednak ich znaczenie strategiczne jest niewielkie. W zamian Moskwa żąda całkowitego przekazania jej Donbasu, czyli regionu, którego znaczna część wciąż pozostaje pod kontrolą Kijowa. Ukraina obecnie utrzymuje tam około 6600 km kw. – kilkunastokrotnie więcej, niż oferuje Putin.

Według źródeł agencji rosyjski przywódca nie przewiduje również zawieszenia broni przed podpisaniem porozumienia, co oznacza, że walki miałyby toczyć się dalej. To jeden z kluczowych punktów spornych, ponieważ prezydent Wołodymyr Zełenski konsekwentnie domaga się natychmiastowego rozejmu jako warunku rozmów.

Długa lista rosyjskich żądań

Na liście rosyjskich żądań, oprócz zaanektowania całego Donbasu znalazły się również: formalne uznanie aneksji Krymu z 2014 r., zniesienie przynajmniej części sankcji Zachodu, blokada możliwości przystąpienia Ukrainy do NATO przy jednoczesnym dopuszczeniu do "alternatywnych" gwarancji bezpieczeństwa.

Donald Trump, według doniesień mediów, miał okazać zrozumienie dla propozycji Putina i omówić ją z europejskimi liderami. Jednak zarówno Ukraina, jak i jej sojusznicy w Europie jednoznacznie odrzucają pomysł ustępstw w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy, co zostało wyrażone m.in. we wspólnym oświadczeniu europejskich przywódców, wystosowanym kilka godzin po zakończeniu rozmowy Donalda Trumpa z Władmimirem Putinem, która miała miejsce w piątek na Alasce.

Czytaj też:

Jest decyzja. Europa wyśle wsparcie na rozmowy Zełenskiego z TrumpemCzytaj też:

Zełenski sceptycznie o perspektywie pokoju: To komplikuje sytuację