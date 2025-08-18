Spór o Cerkiew. Kijów mówi "nie" Putinowi

Na Facebooku strony internetowej swego urzędu zwróciła ona uwagę, iż oba te wymogi Putin nagłośnił w czasie niedawnych rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem, usiłując "po raz kolejny dyktować Ukrainie swoje warunki".

"Żądania cyniczne i nie do przyjęcia"

Zdaniem pełnomocniczki "żądania te są cyniczne i nie do przyjęcia, nie mają nic wspólnego z prawami człowieka czy wolnością wyboru". Jest to "broń wojny ideologicznej, mająca za zadanie zniszczenie niepodległości ukraińskiej, rozbicie społeczeństwa i przywrócenie nam statusu kolonialnego" – stwierdziła Iwanowska. Podkreśliła, że "rosyjski nie jest językiem porozumiewania się a Ukrainie, jak to usiłuje przedstawić Kreml. "Jest to narzędzie polityki imperialnej, za którego pomocą przez całe stulecia narzucano nam poczucie niższości, niszczono kulturę ukraińską i próbowano zetrzeć naszą tożsamość" – tłumaczyła dalej pełnomocnik ds. języka. Dodała, że "Patriarchat Moskiewski jest częścią tego mechanizmu podporządkowania".

Autorka wpisu na Facebooku wskazała, iż "Ukraina zapłaciła już ogromną cenę za prawo do bycia sobą", na froncie zginęły tysiące istnień ludzkich "w naszych pokojowych miastach i wioskach, a każde z nich dowodzi, że nasz język, nasza wiara i nasza kultura nie są na sprzedaż ani na wymianę na złudny «pokój»". Podkreśliła również konieczność uświadomienia sobie, iż ustępstwa w spawach językowych równają się ustępstwom w sprawach wolności". Według niej "krok wstecz w języku jest krokiem do utraty państwa" i zaznaczyła z całą mocą, iż "język ukraiński jest i będzie jedynym językiem państwowym".

Zauważyła, że "nasza siła tkwi we własnym słowie a nasza wolność – w języku ukraińskim", dodając, że "język jest bronią i nie pozwolimy jej sobie odebrać".

Protest przeciw piosenkom po rosyjsku

Ołena Iwanowska piastuje swe stanowisko od 15 lipca br., powołana na nie przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Zastąpiła na tym urzędzie Tarasa Kreminia, który pełnił go od 2020 r. Jest ona folklorystką, doktorem nauk filologicznych, znawczynią ukraińskiego folkloru i prawa zwyczajowego. Do chwili nominacji była profesorem Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki i zastępczynią dyrektora istniejącego tam Instytutu Spraw Wychowawczych, napisała ponad sto rozpraw naukowych oraz należała do kilku rad eksperckich i metodycznych związanych z oświatą humanistyczną.

Wkrótce po powołaniu ją na obecne stanowisko zaprotestowała przeciw wykonywaniu piosenek w języku rosyjskim na koncertach publicznych oraz wezwała do ustawowego uregulowania tego zagadnienia. Jej zdaniem takie występy w warunkach wojny wywołują uzasadnione oburzenie społeczeństwa.

Urząd pełnomocnika ds. ochrony języka państwowego utworzono po uchwaleniu przez Radę Najwyższą Ukrainy 25 kwietnia 2019 ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego". Stanowi ona, iż ukraiński jest jedynym językiem państwowym w tym kraju i głosi, że imprezy kulturalne winny odbywać się w tym języku. Jednocześnie dopuszcza ona używanie innych języków w dziełach artystycznych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi regulacjami. Pełnomocnik "językowy" ma czuwać nad przestrzeganiem tych przepisów i zgłaszać władzom ewentualne ich naruszanie.

W pierwszym półroczu br. do urzędu pełnomocnika wpłynęło 1431 zgłoszeń z różnych regionów Ukrainy, dotyczących łamania ustawy lub wątpliwości co do jej stosowania. Najwięcej skarg nadeszło z Kijowa, następnie z obwodów odeskiego, charkowskiego, dniepropietrowskiego i donieckiego.

