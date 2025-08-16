Nie tylko rozmowy z Trumpem. Putin na Alasce odbył jeszcze inne spotkanie

Władimir Putin po rozmowach z Donaldem Trumpem w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage złożył kwiaty na grobach żołnierzy radzieckich na cmentarzu Fort Richardson. Spotkał się także z arcybiskupem Sitki i Alaski Aleksym z Kościoła Prawosławnego w Ameryce.

Spotkanie Putina z prawosławnym arcybiskupem Alaski. Wymienili się prezentami

Prezydent Rosji podarował prawosławnemu hierarsze ikonę św. Hermana z Alaski, patrona Ameryki, oraz ikonę Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Przekazał też "najserdeczniejsze życzenia" od Cyryla, patriarchy moskiewskiego i całej Rusi.

Z kolei abp Aleksy wręczył ikonę św. Hermana z Alaski, namalowaną na Górze Athos. – Od czterech lat stoi w moim kąciku modlitewnym. Chciałbym ją panu przekazać, aby wyrazić wdzięczność rdzennej ludności Alaski dla przywódcy kraju, który niegdyś wysłał tu misjonarzy. Ponieważ Rosja dała nam to, za co jesteśmy najbardziej wdzięczni, coś najcenniejszego – wiarę prawosławną – powiedział hierarcha.

Wydarzenie to w swoich mediach społecznościowych ostro skomentował abp Eustracjusz (Zoria), arcybiskup czernihowski i nieżyński Prawosławnego Kościoła Ukrainy. "Wspólnota prawosławna jest głęboko skażona nowotworowymi przerzutami «ruskiego miru»" – napisał. Prawosławną Cerkiew Ameryki nazwał "amerykańskim satelitą" Patriarchatu Moskiewskiego.

"Kremlowski antychryst"

Stwierdzając, że abp Aleksy witał "kremlowskiego antychrysta" serdecznie i z głębi serca, abp Eustracjusz wskazał, że "prawdopodobnie tacy jak on, z długimi brodami i Dostojewskim urokiem starców, będą też witać tego ostatecznego antychrysta u kresu świata. I oddawać pokłon temu, który «sprzeciwia się i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub tym, co święte, tak że w świątyni Boga zasiądzie jako Bóg, podając się za Boga» (2 Tes 2,4)".

– Czy prawosławni na Ukrainie naprawdę powinni przejmować się zdaniem tych wyznawców Putina (dosł. "putinopokłonników" – red.), którzy grają prawosławiem jak w karty i uważają antychrysta za swój atut? – pytał wskazując dalej, że nie powinno się nimi przejmować, podobnie jak ojcowie Soboru Nicejskiego nie przejmowali się herezjarchą Ariuszem – ulubieńcem cesarza.

Czytaj też:

"Putin chce całego Donbasu". Kulisy rozmowy Trumpa z Zełenskim